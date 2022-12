El titular del INV: "Las heladas marcaron el 2022"

En éste sentido, Martín Hinojosa Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura manifestó a Noticiero Andino Valle de Uco: “El 2022 fue muy complejo, principalmente por las heladas tardías del pasado mes de octubre y primeros días de noviembre, que ocasionaron importantes daños en las vides de los oasis productivos de la provincia. No obstante, se logró conseguir financiamiento para Pymes; la creación de sistemas on line para mejorar la comercialización, participando de ferias internacionales; entre otros avances”. Y remarcó: “Sin lugar a dudas lo que marcó el 2022 fueron los daños en la producción por las heladas, es una contingencia que afectó a muchos productores. Aún no tenemos una evaluación, con datos oficiales de los daños; hoy sólo tenemos declaraciones que han realizado los productores. Mientras no tengamos esos datos no sabemos cuan grandes fueron los daños y por lo tanto la provincia de Mendoza no podrá acceder a los beneficios que brinda la Nación para llegar a los productores”.