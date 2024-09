El sector educativo respalda el avance de la minería en Malargüe

“Estamos educando y formando técnicos para esta minería responsable”, actividad que no solamente permite el desarrollo de los trabajadores del sector, “sino que hace crecer a la sociedad”, manifestó.

Apuntó sus expresiones en que los beneficios pueden llegar al comercio, actividades turísticas, de investigación y decenas de otras que indirectamente también se ven favorecidas, como sucede en innumerables de localidades del mundo.

Jóvenes con formación profesional a favor de la minería

Pero sin lugar a dudas las voces que despertaron aceptación entre los asistentes a la Audiencia Pública por el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, fueron de alumnos de Nivel Medio del departamento sureño. Tal vez indirectamente cientos de jóvenes que se forman en otros establecimientos educativos, como las tecnicaturas terciarias, o de capacitación laboral, que esperan una apertura a la minería sustentable que les permitan proyectar sus profesiones y vidas.

medialdea.jpeg Gaspar Medialdea, futuro técnico minero.

Uno de ellos fue Gaspar Medialdea “estudiante de la escuela Técnica Minera de Malargüe”, como se presentó en la sala, para sintetizar de inmediato “como técnicos mineros estamos capacitados para trabajar en una empresa minera”.

Explicó que él, junto a otros de sus compañeros, formaron parte el viernes de la visita al proyecto Hierro Indio, donde pudieron observar “cómo se está realizando tareas de minería sustentable, que es lo que debemos tener en la provincia para su desarrollo”, volviendo a traer a la mesa una problemática transversal, la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, al decir “que por año hay cerca de noventa egresados” en la escuela a la que asiste “y que debemos emigrar a otras provincias para poder ejercer nuestro título”.

Gaspar cerró su exposición con un mensaje “a los ambientalistas que ponen trabas para no poder seguir haciendo” minería. “Se está demostrando que es una minería sustentable”, sentenció. Y remató: “Si ellos no nos apoyan es porque son antimineros, no ambientalistas”, ante el aplauso de cientos de personas que acudió a la audiencia en representación de todos los sectores de la sociedad mendocina.