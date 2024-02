El precio de la uva sigue siendo un tema preocupante en el Valle de Uco

Leiva agregó además: "Como siempre el precio de la uva es el que ordena la actividad económica del productor y como siempre la posición dominante de las bodegas ya largaron un precio que no es el que pedimos nosotros y estamos esperando que la autoridad competente, que es el ejecutivo provincial, ponga orden en esto. Hoy una viña de 70 quintales si no se paga un dólar el kilo, el productor no puede seguir trabajando".