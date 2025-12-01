1 de diciembre de 2025
El "Paseo del Color" impulsó el arte local y atrajo a cientos de visitantes en Tunuyán

Más de 25 obras fueron exhibidas en el Parque de la Lombardía, con el objetivo de promover espacios culturales y fortalecer la participación ciudadana.

Paseo del color en Tunuyán.

Recientemente, el Municipio de Tunuyán realizó durante dos jornadas "El Paseo del Color"en el Parque de la Lombardía. Esta iniciativa cultural reunió a doce talentosos artistas locales, quienes exhibieron más de veinticinco obras en una muestra a cielo abierto. El evento tuvo como objetivo principal acercar el arte a la comunidad, transformando un espacio público en una galería viva y dinámica para el disfrute de vecinos y visitantes.

El Parque convirtió sus senderos en un escenario privilegiado donde el talento de los creadores locales se manifestó a través de diversas miradas, texturas y estilos. La curaduría del espacio permitió que cada obra fuera descubierta en un entorno natural, fomentando una interacción directa y espontánea entre el público y las expresiones artísticas.

"Paseo del Color" consolidado

Más allá de su valor estético y cultural, "El Paseo del Color" se consolidó como una plataforma significativa para el desarrollo artístico y económico de los participantes. La muestra generó un considerable interés por parte de los asistentes en la adquisición de obras, lo que no solo válida el talento local, sino que también impulsa la economía creativa de la región. Este encuentro subraya el compromiso del municipio con la promoción de espacios que beneficien integralmente a la comunidad artística.

A continuación, se detalla la lista de los artistas que participaron y enriquecieron esta edición de "El Paseo del Color":, Amalia Lázaro, Gabriela Salatino, Rosa Villafañe, Olga Méndez, Nilda Lineros, Nélida Elena Agostini, Manuel Ramírez Fuga, María Fabiana Esquivel, Stella Maris Scudeletti, María Rosario Gonzales, Alberto Navas, Malva Quiroga, Amante Alfredo ,Villafañe María Rosa, Méndez Olga y Alfredo Luna.

La Municipalidad de Tunuyán extiende su profundo agradecimiento a todos los artistas que participaron con su creatividad y dedicación, así como a cada persona que se sumó al recorrido, haciendo de este evento una experiencia colectiva memorable. La gestión cultural continúa apostando por la construcción de una identidad comunitaria sólida, donde el arte y la participación ciudadana son pilares fundamentales.

