El obispo de San Rafael Carlos María Dominguez fue recibido por el Papa Francisco

Durante la audiencia, Francisco preguntó por la diócesis. “Le compartí el camino que venimos transitando como comunidad diocesana. Me escuchó con mucha atención e interés; fue haciéndome preguntas y dándome sus paternales consejos. Se puso muy contento con todo lo que le fui compartiendo y me animó a seguir por el camino que el Señor nos está marcando” , expresó Monseñor Carlos María.

Antes de finalizar el encuentro distendido y familiar, el Papa le hizo un pedido especial a nuestro obispo. “Me pidió que rezáramos mucho por él. Por eso, les pido que sigamos acompañando al Santo Padre con nuestro afecto y oración para que el Señor le dé la sabiduría y fortaleza para seguir guiando la barca de Pedro”, exhortó Monseñor, quien luego, le pidió al Papa una bendición especial para todos los habitantes del sur mendocino.

“Rezo por nuestra Diócesis ante la tumba de los Apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y también yo, de corazón, los bendigo paternalmente. Hasta la vuelta.”, concluyó Monseñor Fray Carlos María Domínguez en la carta difundida hoy.

La carta completa enviada por el obispo Carlos María Domínguez a los ferigreses de San Rafael

A todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados/as, seminaristas y fieles laicos

Querida comunidad diocesana:

En la mañana de hoy, viernes 3 de mayo de 2024, a las 9 horas, tuve la alegría de ser recibido en audiencia privada por el Santo Padre Francisco, en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico.

Se alegró mucho de verme. Yo le pedí disculpas por ocupar su ajetreada agenda llena de audiencias y compromisos y distraer sus múltiples ocupaciones; que sólo quería pasar a saludarlo. Me contestó: «Recibirte a vos es un “recreo” en medio de todas las audiencias».

En ese clima distendido y lleno de familiaridad, me preguntó por la Diócesis y le compartí el camino que venimos transitando como comunidad diocesana. Me escuchó con mucha atención e interés; fue haciéndome preguntas y dándome sus paternales consejos. Se puso muy contento con todo lo que le fui compartiendo y me animó a seguir por el camino que el Señor nos está marcando.

Como siempre sostengo, estar con el Papa es “ver a Pedro” y sentirse confirmado en la fe del Evangelio y en la comunión con toda la Iglesia. Lo vi de muy buen semblante, bien de salud y muy animado.

Me pidió que rezáramos mucho por él. Por eso, les pido que sigamos acompañando al Santo Padre con nuestro afecto y oración para que el Señor le dé la sabiduría y fortaleza para seguir guiando la barca de Pedro.

Le pedí al Papa una bendición especial para todos Uds. que me impartió de corazón.

Rezo por nuestra Diócesis ante la tumba de los Apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y también yo, de corazón, los bendigo paternalmente. Hasta la vuelta.