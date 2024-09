El Negro Tecla y Emanero festejaron en San Carlos el Día de la Primavera

Seguidamente, afirmó que, "no es un trabajo solo de la Municipalidad, nos acompaña Salud, mucha gente trabajando también seguridad, porque no solo debemos divertirnos sino también cuidarnos” .

image.png

La reina de los estudiantes del departamento estuvo presente en el evento y manifestó: “es una experiencia hermosa, muy bonita, estoy muy acompañada no solo por la Municipalidad también está mi familia, hasta ahora la estoy pasando hermoso”.

Fiesta del Negro Tecla y Emanero en San Carlos

El Negro Tecla subió puntual al escenario y deleitó al público con su repertorio de canciones. En una conferencia de prensa posterior, compartió sus emociones: “Fue una locura, tenía un poco de miedo al principio porque no sabía cómo me iban a recibir, pero cuando estaba a punto de salir, el público me estaba pidiendo y me recibieron de la mejor manera”.

image.png

El joven cantante también expresó que su música es para todas las edades y que le llena “el corazón que lo tomen como ejemplo, yo no soy lo que dicen mis canciones”.

La noche continuó y cerró con la presentación de Emanero, quien fue recibido con entusiasmo por el público. El cantante comentó que esperaba, “con todo su equipo disfrutar el show”. Emanero también interpretó su reciente lanzamiento junto a Valentino Merlo, “Si un día estás sola”.