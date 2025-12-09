El Municipio de Guaymallén reforzó la donación de sangre e instó a la comunidad a participar

Se realizó la colecta de sangre en el edificio del Concejo Deliberante, organizada por el Municipio de Guaymallén y el Centro Regional de Hemoterapia del Gobierno de Mendoza. La iniciativa buscó reforzar las reservas del sistema de salud en un contexto crítico.
Desde el área organizadora advirtieron que es de vital importancia que la población se acerque a donar, ya que actualmente se atraviesa una emergencia sanitaria debido a la fuerte disminución de donaciones registradas, debido al inicio de la temporada estival y la cercanía a las vacaciones.