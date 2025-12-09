El Municipio de Guaymallén reforzó la donación de sangre e instó a la comunidad a participar

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente, uno de los donadores de la jornada.

Se realizó la colecta de sangre en el edificio del Concejo Deliberante, organizada por el Municipio de Guaymallén y el Centro Regional de Hemoterapia del Gobierno de Mendoza. La iniciativa buscó reforzar las reservas del sistema de salud en un contexto crítico.

Desde el área organizadora advirtieron que es de vital importancia que la población se acerque a donar, ya que actualmente se atraviesa una emergencia sanitaria debido a la fuerte disminución de donaciones registradas, debido al inicio de la temporada estival y la cercanía a las vacaciones.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue uno de los donadores de la jornada, con el propósito de estimular la donación, tan necesaria para atravesar la emergencia.

Los donantes también podrán inscribirse como potenciales donantes de médula ósea, un gesto solidario que amplía las oportunidades de tratamiento para personas que esperan un trasplante.

image Los interesados en participar debían cumplir con ciertos requisitos para poder donar sangre: Presentar DNI.

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Estar en buen estado de salud.

No asistir en ayunas; se recomienda desayunar infusiones o bebidas azucaradas.

No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.

No haberse realizado tatuajes, perforaciones o cirugías en el último año.