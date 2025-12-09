9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Evacuaron las instalaciones

Una subcomisaria de la Policía Científica se atrincheró en un edificio policial de Ciudad

Una subcomisaria de la Policía Científica permaneció atrincherada por más de una hora y provocó la intervención del grupo GRIS. Cómo terminó el suceso.

Permaneció atrincherada por más de una hora

Permaneció atrincherada por más de una hora

Foto: Espacio Memoria y Derechos Humanos
 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este martes, una subcomisaria de la Policía Científica se atrincheró dentro del edificio policial de Investigaciones, lo que obligó al despliegue de un amplio operativo y a la evacuación inmediata del personal que se encontraba en el lugar.

Cómo ocurrió el episodio

El episodio ocurrió en el edificio ubicado en calle Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, en Ciudad, hasta donde se desplazó personal del grupo GRIS (Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros). Estos especialistas intervinieron para contener la situación y finalmente lograron que la mujer desistiera de su actitud.

Lee además
La AFA en el centro de la tormenta.
complicaciones

Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación
El Policía fue asesinado de un balazo en la cabeza aquel 7 de diciembre de 2015
Gran conmoción provincial y nacional

A 10 años del homicidio del policía Ariel Tobares: reconstrucción del caso y la condena final

Qué ocurrió con la subcomisaria de la Policía Científica

De acuerdo con fuentes policiales, la subcomisaria atravesaba una difícil situación personal, lo que habría motivado la decisión de atrincherarse. Ante esto, el personal que trabaja en esa dependencia debió abandonar las instalaciones por precaución.

Hospital el carmen, terapia intensiva, coronavirus mendoza
La mujer fue derivada y atendida por personal del hospital El Carmen

La mujer fue derivada y atendida por personal del hospital El Carmen

Tras una hora y media de tensión, la subcomisaria fue asistida por profesionales de Asistencia al Policía. Una vez estabilizada, fue derivada y atendida por personal del hospital El Carmen.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael: jefes policiales del Sur obtuvieron las calificaciones más altas del año

Allanamientos en Independiente por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Contienen un incendio en San Rafael tras intensos operativos y trabajo coordinado

Peligro en la Ciudad de Mendoza: detuvieron a un conductor con un altísimo nivel de alcoholemia

Impactante video: un colectivo del grupo 300 se prendió fuego en Guaymallén y quedó destruido

Un joven ciclista murió en Maipú tras caer a una acequia

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

LO QUE SE LEE AHORA
Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo y Di Césare condenado a 18 años de prisión
Posible fallo dividido

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Las Más Leídas

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
histórico

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

General Alvear: una Ford Ranger atropelló y mató a un hombre en Bowen.
Tragedia

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Alfredo Cornejo y el vínculo con sus vicegobernadoras en cada mandato.
Duplas de gobierno

Alfredo Cornejo y el vínculo político con sus vicegobernadoras en cada mandato

Te Puede Interesar

Vitivinicultura: Los trabajadores de viña y bodega trazaron su balance del 2025
Balance 2025

Vitivinicultura 2025: salarios, vendimia y reforma del INV en el análisis de los trabajadores

Por Marcelo López Álvarez
El mendocino y su equipo realizaron varios aportes a las propuestas nacionales. video
Informe final

Los aportes de Alfredo Cornejo al Consejo de Mayo: reforma educativa, empleo joven y reglas fiscales

Por Facundo La Rosa
Jimena Latorre en Aconcagua Radio: PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente
Tras la aprobación de la Legislatura

Jimena Latorre en Aconcagua Radio: "PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente"

Por Aconcagua Radio