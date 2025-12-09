Una subcomisaria de la Policía Científica se atrincheró en un edificio policial de Ciudad

Permaneció atrincherada por más de una hora Foto: Espacio Memoria y Derechos Humanos

Por Carla Canizzaro







Durante la tarde de este martes, una subcomisaria de la Policía Científica se atrincheró dentro del edificio policial de Investigaciones, lo que obligó al despliegue de un amplio operativo y a la evacuación inmediata del personal que se encontraba en el lugar.

Cómo ocurrió el episodio El episodio ocurrió en el edificio ubicado en calle Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, en Ciudad, hasta donde se desplazó personal del grupo GRIS (Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros). Estos especialistas intervinieron para contener la situación y finalmente lograron que la mujer desistiera de su actitud.

Qué ocurrió con la subcomisaria de la Policía Científica De acuerdo con fuentes policiales, la subcomisaria atravesaba una difícil situación personal, lo que habría motivado la decisión de atrincherarse. Ante esto, el personal que trabaja en esa dependencia debió abandonar las instalaciones por precaución.

Hospital el carmen, terapia intensiva, coronavirus mendoza La mujer fue derivada y atendida por personal del hospital El Carmen Foto: Cristian Lozano Tras una hora y media de tensión, la subcomisaria fue asistida por profesionales de Asistencia al Policía. Una vez estabilizada, fue derivada y atendida por personal del hospital El Carmen.

