"Pinturas", la muestra que celebra la expresión artística en Guaymallén

Pinturas, muestra de expresión artística en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén invita a visitar la muestra “Pinturas”, a cargo de los alumnos del Taller de Arte para niños y adultos, de la profesora Roxana González. La exposición estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y podrá ser visitada en la Sala Blas Shopping (Lincoln 277 de Villa Nueva), de lunes a viernes de 9 a 19h. La entrada es gratuita y abierta a todo público.

El evento de apertura contó con la participación del músico Exequiel Sandoval, integrante de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

image Un pedacito de hogar en Guaymallén “Hace unos años comenzó este sueño, un taller que nació del amor por la pintura, pero que con el transcurrir del tiempo se fue transformando en algo mucho más grande que una clase de arte. Hoy es un espacio donde cada persona que asiste encuentra un pedacito de hogar, un lugar fresco para respirar y así detener el mundo por un momento y dejar que cada alma se exprese a través del color”, expresa Roxana González.

image Cada día, RG Arte abre sus puertas con la esperanza de que quienes entren encuentren no solo un lugar para aprender, sino un lugar para sentirse libres y plenos. “Este taller es nuestro refugio, nuestro abrazo cotidiano, es el espacio donde recordamos que todos tenemos un rincón en el mundo y que cuando pintamos ese rincón se ilumina”, agregó la artista.

