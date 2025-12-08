8 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cultura y comunidad

"Pinturas", la muestra que celebra la expresión artística en Guaymallén

Obras realizadas en el Taller de Arte de Roxana González se exhiben en Villa Nueva en el departamento de Guaymallén.

Pinturas, muestra de expresión artística en Guaymallén.

Pinturas, muestra de expresión artística en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén invita a visitar la muestra “Pinturas”, a cargo de los alumnos del Taller de Arte para niños y adultos, de la profesora Roxana González. La exposición estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y podrá ser visitada en la Sala Blas Shopping (Lincoln 277 de Villa Nueva), de lunes a viernes de 9 a 19h. La entrada es gratuita y abierta a todo público.

El evento de apertura contó con la participación del músico Exequiel Sandoval, integrante de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

Lee además
Taller de Teatro Leído en Guaymallén cierra el año.
Cierre de año

Tres años de teatro leído: el taller municipal de Guaymallén despide su ciclo con "Jettatore"
Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado
Peligroso

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado
image

Un pedacito de hogar en Guaymallén

“Hace unos años comenzó este sueño, un taller que nació del amor por la pintura, pero que con el transcurrir del tiempo se fue transformando en algo mucho más grande que una clase de arte. Hoy es un espacio donde cada persona que asiste encuentra un pedacito de hogar, un lugar fresco para respirar y así detener el mundo por un momento y dejar que cada alma se exprese a través del color”, expresa Roxana González.

image

Cada día, RG Arte abre sus puertas con la esperanza de que quienes entren encuentren no solo un lugar para aprender, sino un lugar para sentirse libres y plenos. “Este taller es nuestro refugio, nuestro abrazo cotidiano, es el espacio donde recordamos que todos tenemos un rincón en el mundo y que cuando pintamos ese rincón se ilumina”, agregó la artista.

Temas
Seguí leyendo

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado

Guaymallén: Marcos Calvente anunció un plan para ordenar y optimizar el agua en el este

Industrias a Puertas Abiertas 2025 en Guaymallén: qué empresas participaron y qué aprendieron los estudiantes

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km

Guaymallén reconoció a sus empleados destacados: "Los logros son colectivos", dijo Marcos Calvente

Falleció la motociclista que chocó con un colectivo en Guaymallén: el comunicado del hospital

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Una motociclista sufrió fractura expuesta tras chocar con un colectivo en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
la fiesta provincial de la cerveza 2025 exploto con mas de 35 mil personas en su primera noche
Una edición que promete romper récords

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 explotó con más de 35 mil personas en su primera noche

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.
Valle de Uco

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda

Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.
Final Feliz

Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes,
Fin del misterio

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes

Te Puede Interesar

Luis Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: La misión está cumplida
Despedida

Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: "La misión está cumplida"

Por Sitio Andino Política
Negocios: qué se necesita para emprender en Mendoza mediante el sistema de franquicias
Ideas, comercios y acuerdos

Negocios: qué se necesita para emprender en Mendoza mediante el sistema de franquicias

Por Sofía Pons
Las redes sociales y canales digítales se han transformado en la mayor fuete de información
Estudio revelador

Redes sociales, IA y medios: las claves del nuevo ecosistema informativo de Argentina

Por Marcelo López Álvarez