El intendente Walther Marcolini y su palabra al pueblo de General Alvear

El mensaje completo del intendente de General Alvear Walther Marcolini

ANIVERSARIO 109: LA PALABRA DEL INTENDENTE

Orígenes del Departamento de General Alvear

El poblamiento de General Alvear es tal vez el más original que se ha dado en el suelo mendocino. No recibió ningún aporte decisivo venido del valle del Río Mendoza, donde está asentada su ciudad capital, ya que desde sus principios y a través del Ferrocarril Oeste, se relacionó con la pampa húmeda, especialmente con la Capital del país, desde el punto de vista social, económico, cultural, etc. Por esta misma vía recibió el aporte inmigratorio, que no sorprende por su cantidad, sino, por la variedad de orígenes, dándole al Departamento su calidad de ser el más cosmopolita de la Provincia.