El festejo mundial del Día de Star Wars se podrá vivir en la Nave Cultural

Feria de emprendedores con productos y merchandising temático.

con productos y merchandising temático. Desfile de cosplay con los personajes más icónicos de la saga.

con los personajes más icónicos de la saga. Trivias y actividades recreativas para poner a prueba los conocimientos galácticos del público.

Esta iniciativa no solo celebra a una de las sagas más influyentes de la cultura pop, sino que también promueve valores como la inclusión, la creatividad y la participación ciudadana. Un día antes, también se repetirá el Ciclo de SúperCine, una experiencia temática única con proyecciones de películas del universo DC. La entrada gratuita, sujeta a capacidad de sala (110 butacas) y se proyectará “Liga de la Justicia: Guerra”. La cita, en este caso, es este sábado 26 de abril a las 18.00 horas en el Microcine Municipal David Eisenchlas.

Acerca del Día de Star Wars

Si bien desde la Ciudad de Mendoza se decidió anticipar el festejo, el Star Wars Day se celebra cada 4 de mayo en todo el mundo y se trata de una fecha particularmente especial para los fanáticos de la saga galáctica creada por el cineasta George Lucas. Con actividades en todo el mundo, el Día de Star Wars rinde homenaje a una de las franquicias más icónicas del cine y la cultura pop.

Sobre la elección de la fecha, hay que contar que se basa en el famoso juego de palabras “May the Fourth be with you”, una divertida variación de la frase “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”).

El origen de esta celebración se remonta a un evento organizado por el Toronto Underground Cinema, una cadena de cines canadiense que proyectó todas las películas de la saga en una jornada especial. A partir de allí, la iniciativa fue adoptada por fanáticos de todo el mundo, quienes cada 4 de mayo se reúnen para rendir tributo a sus personajes favoritos.

Sin distinción de edad, el Star Wars Day, o Día de Star Wars, convoca a una comunidad diversa y apasionada. Los festejos incluyen proyecciones de películas y series, encuentros temáticos, cosplay, charlas, ferias de coleccionismo y venta de merchandising oficial, entre muchas otras actividades. Un día donde la fuerza se hace sentir en cada rincón del planeta y la Ciudad de Mendoza, estará presente con su propuesta.

Star Wars Day: una tarde galáctica para toda la familia