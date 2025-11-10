El departamento de San Carlos celebró la Chaya del Pavo más grande del país

Celebración en San carlos con la Fiesta de la Chaya del Pavo.

Por Sitio Andino Departamentales







La chaya de pavo, tradicional celebración cuyana se llevó a cabo este fin de semana en el departamento de San Carlos, el evento que tiene como protagonista a este plato típico elaborado a base de pavo o gallina, acompañado por música folclórica, bailes y reuniones comunitarias. El término chaya proviene de antiguas festividades rurales donde se compartía comida, bebida y alegría para agradecer las cosechas o celebrar acontecimientos especiales.

image El Municipio de San Carlos convocó a toda la comunidad a participar de una celebración que resultó inolvidable: la segunda edición de la Chaya del Pavo más grande del país, evento, que fusionó cultura, tradición, gastronomía y sabores locales.

image El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi junto a la subsecretaria Marité Badui, acompañaron al intendente Alejandro Morillas a la sede del Sport Club San Carlos, donde se desarrolló este evento tan reconocido en el Valle de Uco.

image En la previa de la Fiesta de la Tradición y de la Fiesta de la Vendimia, Pedro Fernández, el único criador de pavos de toda la región de Cuyo, - encargado de cocinar para 550 personas, con 300 kilos de pavo y 300 kilos de verduras - dialogó con Noticiero Andino sobre los preparativos, el trabajo en comunidad y el desafío de mantener viva esta tradición.

image Segunda edición de la de La Chaya más grande del país en San Carlos Embed - ¡Se viene la Chaya más grande del país! 300 kilos de pavo y 300 de verdura para 550 comensales