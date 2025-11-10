10 de noviembre de 2025
Tradición viva de una fiesta popular cuyana

El departamento de San Carlos celebró la Chaya del Pavo más grande del país

Con 300 kilos de carne y 300 de verduras, el encuentro gastronómico y popular reafirmó las raíces del Valle de Uco, fusionando sabores, música y espíritu.

Celebración en San carlos con la Fiesta de la Chaya del Pavo.

La chaya de pavo, tradicional celebración cuyana se llevó a cabo este fin de semana en el departamento de San Carlos, el evento que tiene como protagonista a este plato típico elaborado a base de pavo o gallina, acompañado por música folclórica, bailes y reuniones comunitarias. El término chaya proviene de antiguas festividades rurales donde se compartía comida, bebida y alegría para agradecer las cosechas o celebrar acontecimientos especiales.

image

El Municipio de San Carlos convocó a toda la comunidad a participar de una celebración que resultó inolvidable: la segunda edición de la Chaya del Pavo más grande del país, evento, que fusionó cultura, tradición, gastronomía y sabores locales.

image

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi junto a la subsecretaria Marité Badui, acompañaron al intendente Alejandro Morillas a la sede del Sport Club San Carlos, donde se desarrolló este evento tan reconocido en el Valle de Uco.

image

En la previa de la Fiesta de la Tradición y de la Fiesta de la Vendimia, Pedro Fernández, el único criador de pavos de toda la región de Cuyo, - encargado de cocinar para 550 personas, con 300 kilos de pavo y 300 kilos de verduras - dialogó con Noticiero Andino sobre los preparativos, el trabajo en comunidad y el desafío de mantener viva esta tradición.

image

Segunda edición de la de La Chaya más grande del país en San Carlos

Embed - ¡Se viene la Chaya más grande del país! 300 kilos de pavo y 300 de verdura para 550 comensales

