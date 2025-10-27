El agrimensor social avanza en Mendoza: un puente entre el Estado y las comunidades

Paola Gonella, colegio de agrimensura de San Rafael.

En el marco de los convenios con la Dirección de Gestión de Bienes del Estado (DI.GE.BI.RE), el CAM convoca a profesionales habilitados e inscriptos en el Registro de Agrimensores Sociales a participar de nuevos sorteos presenciales para la realización de labores de mensura en dos departamentos del sur provincial.

En la Delegación Sur del CAM, se llevó a cabo el sorteo para designar un agrimensor que realizará tareas de mensura y fraccionamiento en el terreno de Villa 25 de Mayo de San Rafael.

Paola Gonella, vicepresidenta del Colegio en San Rafael, comentó sobre los sorteos presenciales: "El Colegio de Agrimensura de Mendoza durante estos últimos años ha trabajado en uno de sus entes de gestión, que es la agrimensura al servicio de la comunidad, apareciendo la figura del agrimensor social como un rol fundamental para relacionarnos con la sociedad".

