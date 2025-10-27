27 de octubre de 2025
Sitio Andino
Regularización dominial

El agrimensor social avanza en Mendoza: un puente entre el Estado y las comunidades

El Colegio de Agrimensura de Mendoza avanza junto a la DI.GE.BI.RE. en tareas de fraccionamiento y ordenamiento territorial.

Paola Gonella, colegio de agrimensura de San Rafael.

Paola Gonella, colegio de agrimensura de San Rafael.

En la Delegación Sur del CAM, se llevó a cabo el sorteo para designar un agrimensor que realizará tareas de mensura y fraccionamiento en el terreno de Villa 25 de Mayo de San Rafael.

Paola Gonella, vicepresidenta del Colegio en San Rafael, comentó sobre los sorteos presenciales: "El Colegio de Agrimensura de Mendoza durante estos últimos años ha trabajado en uno de sus entes de gestión, que es la agrimensura al servicio de la comunidad, apareciendo la figura del agrimensor social como un rol fundamental para relacionarnos con la sociedad".

El agrimensor al servicio de la comunidad

Embed - SAN RAFAEL: AGRIMENSURA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

