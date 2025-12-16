Dos referentes del rock mendocino se suben al Teatro Griego en Maipú

Pasado Verde tocará el domingo en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio.

Este evento refleja la apuesta de Maipú por democratizar el acceso a la cultura, transformando un espacio público icónico como el Teatro Griego Maipú en un punto de encuentro para toda la familia. Su trayectoria incluye la organización de la Fiesta de la Vendimia Departamental, Maipú Rock y el reciente Festival del Vacío a la Llama entre otras propuestas culturales y artísticas locales, nacionales e internacionales.

image El escenario: dos pilares de la música mendocina en Maipú Municipio La noche estará protagonizada por dos bandas que representan lo mejor de la escena musical de Mendoza, Spaghetti Western y Pasado Verde.

Spaghetti Western: mezcla de manera soul, jazz, funk, hip-hop y ritmos latinos, y letras que dialogan con la naturaleza y el folclore, ofrecen un espectáculo de nivel internacional. Su trayectoria, que incluye el aclamado EP Yarará y su participación en festivales masivos como el Lollapalooza Argentina, los consolida como una de las bandas argentinas más importantes del momento. El grupo está conformado por Francisca Figueroa (voz), Tapa Quirós (bajo), Tomás Lazzaro (guitarra), Nahuel Limpieza (batería) y Cristóbal Pithod (piano).

image Pasado Verde: tiene una carrera de más de 15 años y cinco discos en su haber —desde Para crecer y olvidar (2007) hasta su reciente álbum "La Expedición"—, el quinteto integrado por Exequiel Stocco, Fabricio Potenzone, Franco Santillán, Joaquín Ferreira Nazar y Leonardo Lemoli lleva la esencia del rock mendocino con una identidad propia y un repertorio consolidado. image