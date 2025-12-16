16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Música en vivo

Dos referentes del rock mendocino se suben al Teatro Griego en Maipú

El Teatro Griego de Maipú será sede de “Rock con vos”, una propuesta con música en vivo, DJ y foodtrucks, desde las 19 horas.

Pasado Verde tocará el domingo en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio.

Pasado Verde tocará el domingo en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio.

Este evento refleja la apuesta de Maipú por democratizar el acceso a la cultura, transformando un espacio público icónico como el Teatro Griego Maipú en un punto de encuentro para toda la familia. Su trayectoria incluye la organización de la Fiesta de la Vendimia Departamental, Maipú Rock y el reciente Festival del Vacío a la Llama entre otras propuestas culturales y artísticas locales, nacionales e internacionales.

Lee además
El rock global llora a Robe Iniesta: murió la figura de la icónica banda “Extremoduro” video
Cultura y duelo

El rock global llora a Robe Iniesta: murió la figura de la icónica banda "Extremoduro"
Fiesta Provincial de la Cerveza: la magia del rock se adueñó del Hipódromo de Mendoza. video
Edición 2025

Fiesta Provincial de la Cerveza: la magia del rock se adueñó del Hipódromo de Mendoza
image

El escenario: dos pilares de la música mendocina en Maipú Municipio

La noche estará protagonizada por dos bandas que representan lo mejor de la escena musical de Mendoza, Spaghetti Western y Pasado Verde.

Spaghetti Western: mezcla de manera soul, jazz, funk, hip-hop y ritmos latinos, y letras que dialogan con la naturaleza y el folclore, ofrecen un espectáculo de nivel internacional. Su trayectoria, que incluye el aclamado EP Yarará y su participación en festivales masivos como el Lollapalooza Argentina, los consolida como una de las bandas argentinas más importantes del momento. El grupo está conformado por Francisca Figueroa (voz), Tapa Quirós (bajo), Tomás Lazzaro (guitarra), Nahuel Limpieza (batería) y Cristóbal Pithod (piano).

image

Pasado Verde: tiene una carrera de más de 15 años y cinco discos en su haber —desde Para crecer y olvidar (2007) hasta su reciente álbum "La Expedición"—, el quinteto integrado por Exequiel Stocco, Fabricio Potenzone, Franco Santillán, Joaquín Ferreira Nazar y Leonardo Lemoli lleva la esencia del rock mendocino con una identidad propia y un repertorio consolidado.

image
Temas
Seguí leyendo

Escuelas de Verano: la Ciudad amplía espacios y suma propuestas inclusivas

Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

Godoy Cruz cerró el ciclo 2025 de la Casa del Futuro y ya piensa en los talleres de verano 2026

Colonia de Verano 2026: San Carlos lanzó las inscripciones para niños y niñas

Godoy Cruz invita a redescubrir su historia vitivinícola con nuevas visitas guiadas

Papá Noel recorrerá Tupungato antes de Navidad: días, horarios y distritos

Malargüe impulsa la inclusión femenina en el desarrollo de la minería

Guaymallén consolida sus Escuelas de Oficios como herramienta de inserción laboral

LO QUE SE LEE AHORA
Alumnas y alumnos de la Escuela Técnica Minera de Malargüe. video
Posibilidades abiertas

Malargüe impulsa la inclusión femenina en el desarrollo de la minería

Las Más Leídas

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.
Alerta

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar? video
Romance y pasado

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Te Puede Interesar

#Política | Alfredo Cornejo: Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos.
Inseguridad

Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos"

Por Florencia Martinez del Rio
Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Por Sitio Andino Policiales
Navidad en la Ciudad.
Navidad y Año NUevo

Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

Por Sitio Andino Departamentales