Día Mundial de la Salud: "Si volviera a elegir una carrera, sin duda sería esta"

En comunicación con Noticiero Andino Valle de Uco, en el segmento “Historias de Vida”, el profesional destacó: “Si volviera a elegir una carrera sin duda estaría ligada a la salud. Desde hace más de 36 años que me dedico al servicio de la salud; fueron años en los que tuve momentos muy gratificantes en varios aspectos, entre ellos el reconocimiento de la gente a las que ayudé y ayudamos a transitar diversas enfermedades es lo que me impulsa, en mi caso, a seguir en el camino. Nada fue en vano; durante estos 36 años me dediqué a la parte pública como también a la privada; y aún continúo. Salud es sinónimo de vocación de servicio, es el interés de ayudar a las personas y además estar atento a los avances científicos para entender algunas enfermedades y el comportamiento de las mismas ”.