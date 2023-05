Desde la Cámara de Comercio defienden la concreción de El Baqueano

El presidente de la Cámara, Hugo Tornaghi resaltó las gestiones de la CCIA y comentó que "Como Cámara y región estamos expectantes, porque no existen obras de esta envergadura en el país; que se haga en Mendoza, y principalmente en el sur de la provincia, es muy importante”. Posteriormente argumentó que no tiene ningún sentido el reclamo judicial; "no tiene ni pie ni cabeza, la obra se va a hacer entre dos diques preexistentes, no altera le curso del agua bajo ningún motivo y por lo tanto hemos llegado a decir que le pasa a La Pampa que ataca permanentemente a Mendoza. En este sentido queremos llamar a la responsabilidad de los dirigentes tanto del oficialismo como la oposición de esa provincia."