Deporte y solidaridad en el Parque General San Martín: llega una nueva edición del DONATÓN:

La Municipalidad de Mendoza acompañará la realización de la cuarta edición del DONATÓN , una carrera solidaria de deporte destinada a apoyar a las infancias mendocinas que más lo necesitan.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril en el Parque General San Martín y contará con la participación estimada de unas 500 personas .

De océano a océano una pareja no vidente impulsa una cruzada solidaria en bicicleta

Se viene una capacitación deportiva en Lavalle con referentes de primer nivel

La propuesta es impulsada por Aldeas Infantiles SOS y Fundación Grupo América, con el objetivo de fomentar el compromiso social a través del deporte .

En este marco, se invita a toda la comunidad a sumarse a una actividad que combina ejercicio físico con una causa solidaria, promoviendo valores de inclusión y acompañamiento.

Distancias para todas las edades

La carrera contará con diferentes modalidades: 10K, 5K y 2K, además de una categoría KIDS destinada a los más pequeños.

La convocatoria será a partir de las 8.00, mientras que la largada está prevista para las 9.00 en el Parque General San Martín.

Cómo participar

La actividad es arancelada y requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden acceder a más información y completar el proceso de inscripción a través de un enlace digital habilitado por la organización.

De esta manera, el DONATÓN se consolida como una propuesta que no solo promueve la actividad física, sino que también busca generar un impacto positivo en la vida de niños, niñas y adolescentes.