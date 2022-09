Denuncian discriminación en Escuela Echeverría  La Consulta

"Golpearon a mi hijo y en la escuela nadie nos atiende" dijo Roberto Estrada uno de los padres; "Antes teníamos el servicio de transporte y ahora no, y tampoco nadie hace nada" expresó Luis Quecaño, "No entendemos porque algunas escuelas de la zona tienen desayuno para todos los chicos y en esta dicen que no alcanza" manifestó Cirilo Catareo mientras que Carlos Arequipa dijo"Hace más de cuatro años que los padres somos ignorados por la institución, tanto por la directora anterior como por el actual" "Sentimos que se burlan de nosotros, que nos toman el pelo por ser bolivianos y no tienen en cuenta que nuestros hijos son argentinos y tienen el derecho a recibir educación"