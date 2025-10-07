Definieron la fecha del debate de concejales en General Alvear Foto: Mun. de General Alvear

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la ciudadanía argentina elegirá a quienes la representarán en los cargos responsables de crear y aprobar leyes. En Mendoza, específicamente en General Alvear, se realizará un debate de candidatos a Concejales que reunirá a los candidatos que encabezan las siete listas de las distintas fuerzas políticas.

La fecha elegida para el debate será el 16 de octubre, diez días antes de los comicios, y tendrá lugar en el salón del Honorable Concejo Deliberante del municipio alvearense.

Cuenta regresiva en General Alvear: los detalles del próximo debate legislativo El próximo jueves 16, desde las 21.00, los ciudadanos de General Alvear podrán seguir el debate público en el que los candidatos a concejales presentarán sus propuestas para ganar una banca en el Concejo Deliberante. Noticiero Andino dialogó con Alejandra Torti, presidenta del HCD, quien brindó detalles sobre la organización y los ejes temáticos del encuentro.

Torti explicó que el debate se llevará a cabo en el salón del Concejo Deliberante de General Alvear, pero aclaró que el público no podrá asistir presencialmente debido a la capacidad limitada del lugar. Sin embargo, el evento será transmitido en vivo por todos los medios locales: “En esta ocasión lo vamos a transmitir en vivo por todos los medios de comunicación de General Alvear. Cada uno tendrá la señal para retransmitirlo a la ciudadanía, ya que el salón tiene poco espacio”, señaló.

Además, confirmó que todas las fuerzas políticas fueron convocadas y recibieron el reglamento del debate, adaptado especialmente para esta instancia. “Cada candidato tendrá un tiempo determinado para hablar y las temáticas están detalladas en el reglamento: obras y servicios públicos, ambiente, seguridad, salud, educación y desarrollo departamental”, indicó. Por último, adelantó que el debate no será extenso, ya que cada participante dispondrá de un minuto por tema, con la posibilidad de realizar réplicas de 45 segundos. “Pueden usar ese tiempo adicional si consideran que les faltó desarrollar algún punto”, concluyó Torti. Mirá la entrevista completa: Embed - EL PRÓXIMO 16 HABRÁ DEBATE DE CANDIDATOS A CONCEJALES