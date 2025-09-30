Datos para la infancia: Mendoza concluyó la Encuesta de Desarrollo Infantil 2025

La Municipalidad de Mendoza , en conjunto con FLACSO Argentina , llevó adelante la Encuesta de Desarrollo Infantil 2025 . Se trató de un operativo que se realizó entre el 18 y el 26 de septiembre con la participación de familias de la Capital.

Madres, padres y cuidadores de niños y niñas de 2 a 5 años brindaron su tiempo y experiencia para aportar datos que servirán de base en la construcción de políticas públicas vinculadas a la salud, la educación y el bienestar integral.

Cabe destacar, que la tarea estuvo a cargo de encuestadoras identificadas con credenciales y remeras municipales , lo que garantizó cercanía y confianza durante el proceso.

A partir de ahora, el equipo técnico de FLACSO será el encargado de analizar la información recabada y, en los próximos meses, los resultados estarán disponibles en el sitio de Datos Abiertos de la Municipalidad de Mendoza.

image

Fortalecimiento del desarrollo integral de la infancia

Estos insumos serán fundamentales para el trabajo de la Mesa Intersectorial de Infancias, un espacio municipal que articula acciones entre distintas áreas como salud, educación, ambiente, protección y participación, en el marco del proyecto “Niños y Niñas en Todas las Políticas”.

“Qué magnífico trabajo de cooperación y asistencia que hicieron desde la Municipalidad de Mendoza. Agradecemos profundamente la calidez y la confianza de cada familia. El relevamiento nos permitirá contar con evidencia precisa y cercana a la realidad de nuestros vecinos y vecinas. Es una herramienta clave para tomar decisiones que fortalezcan el desarrollo integral de la infancia ”, destacó Pablo Vinocur, coordinador del Proyecto “Los niños en todas las políticas” de FLACSO Argentina.

image

La encuesta se enmarca dentro del proyecto internacional CAP 2030, que busca promover un abordaje intersectorial y garantizar el pleno desarrollo de la niñez. Fue organizada y coordinada por la Jefa del Departamento de Promoción de la Comunidad, Melisa del Río, y desde el equipo técnico, José Maria Vitaliti. Dicho departamento está en la Dirección de Gestión Social, de la Subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano de la Secretaría de Gobierno.