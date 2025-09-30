30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Proyecto CAP 2030

Datos para la infancia: Mendoza concluyó la Encuesta de Desarrollo Infantil 2025

Los resultados estarán disponibles en el sitio de Datos Abiertos y servirán de base para políticas públicas que fortalezcan el bienestar de la infancia.

Desarrollo integral de la infancia.

Desarrollo integral de la infancia.

Madres, padres y cuidadores de niños y niñas de 2 a 5 años brindaron su tiempo y experiencia para aportar datos que servirán de base en la construcción de políticas públicas vinculadas a la salud, la educación y el bienestar integral.

Lee además
Productores de General Alvear comentaron sobre el presente del sector. video
Voces de campo

General Alvear: la Federación de Productores se debilita y piden una renovación
El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"
image

Cabe destacar, que la tarea estuvo a cargo de encuestadoras identificadas con credenciales y remeras municipales, lo que garantizó cercanía y confianza durante el proceso.

A partir de ahora, el equipo técnico de FLACSO será el encargado de analizar la información recabada y, en los próximos meses, los resultados estarán disponibles en el sitio de Datos Abiertos de la Municipalidad de Mendoza.

image

Fortalecimiento del desarrollo integral de la infancia

Estos insumos serán fundamentales para el trabajo de la Mesa Intersectorial de Infancias, un espacio municipal que articula acciones entre distintas áreas como salud, educación, ambiente, protección y participación, en el marco del proyecto “Niños y Niñas en Todas las Políticas”.

“Qué magnífico trabajo de cooperación y asistencia que hicieron desde la Municipalidad de Mendoza. Agradecemos profundamente la calidez y la confianza de cada familia. El relevamiento nos permitirá contar con evidencia precisa y cercana a la realidad de nuestros vecinos y vecinas. Es una herramienta clave para tomar decisiones que fortalezcan el desarrollo integral de la infancia ”, destacó Pablo Vinocur, coordinador del Proyecto “Los niños en todas las políticas” de FLACSO Argentina.

image

La encuesta se enmarca dentro del proyecto internacional CAP 2030, que busca promover un abordaje intersectorial y garantizar el pleno desarrollo de la niñez. Fue organizada y coordinada por la Jefa del Departamento de Promoción de la Comunidad, Melisa del Río, y desde el equipo técnico, José Maria Vitaliti. Dicho departamento está en la Dirección de Gestión Social, de la Subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano de la Secretaría de Gobierno.

Temas
Seguí leyendo

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Elecciones 2025 en Junín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

General Alvear: advierten a docentes por el cierre del plazo para validar el bono de puntaje

Guaymallén lidera la recolección de residuos electrónicos en Mendoza

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este martes 30 de septiembre

De Mendoza al cosmos: vuelve el Open Week en la Antena DS3

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Tunuyán celebró su Farándula Estudiantil con carros, murgas y embajadores

LO QUE SE LEE AHORA
Santa Rosa se prepara para la Feria del Libro con destacados referentes nacionales.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este martes 30 de septiembre

Las Más Leídas

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

El hecho ocurrió el fin de semana y las imágenes se viralizaron en las últimas horas
Imágenes sensibles

Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes
Promociones turísticas

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

Por Cecilia Zabala
La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Por Florencia Martinez del Rio
Godoy Cruz inauguró dos proyectos habitacionales.
Trabajo conjunto Provincia–Municipio

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Por Sitio Andino Política