Cruzada solidaria

"Corre por la Nutrición Infantil": llega la Maratón Familiar CONIN 2025

El evento invita a vecinos y visitantes a correr por una causa solidaria y promover una mejor nutrición infantil.

Corre por la nutrición infantil

"Corre por la nutrición infantil"

Por Sitio Andino Departamentales

Con un fuerte espíritu solidario y el compromiso de promover la nutrición infantil, se presentó oficialmente la Maratón Familiar CONIN 2025, que se desarrollará el próximo 31 de agosto en la Ciudad de Mendoza. La jornada combina actividad física, unión familiar y apoyo a una causa fundamental: combatir la desnutrición infantil.

El lanzamiento tuvo lugar en el emblemático Hotel Park Hyatt Mendoza y contó con la participación de referentes clave que respaldan esta cruzada solidaria. Entre ellos, Miguel Urmeneta, gerente general del hotel; Mariana Tonn, directora de Deporte de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza; Dr. Abel Albino, fundador de la Fundación CONIN; y Edgardo Torres, director de la productora deportiva MLT Eventos Sport.

Lee además
Día del Nutricionista en Argentina: el argentino por el cual se estableció esta efeméride en Latinoamérica
Efemérides

Día del Nutricionista en Argentina: el argentino por el cual se estableció esta efeméride en Latinoamérica
Festejo del Día del Niño en Godoy Cruz.
Entrada gratuita

Godoy Cruz celebra el Día del Niño con cinco días de shows, ferias y propuestas solidarias
image

"Corre por la Nutrición Infantil"

La Maratón Familiar CONIN 2025 es mucho más que una carrera, es un espacio para que cada paso represente un acto de compromiso y esperanza. Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, la convocatoria busca que el deporte se convierta en motor de cambio social, ayudando a garantizar un futuro más saludable para miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La Municipalidad de Mendoza acompaña esta acción y aquellas propuestas que promueven la inclusión, el bienestar y la solidaridad, sumándose, así, a esta actividad que transforma energía en una oportunidad para quienes más lo necesitan.

Temas
Seguí leyendo

El Teatro Roma de San Rafael abre sus puertas para Los Hombres de San Martín

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

General Alvear conmemora 111 años de historia, tradición y comunidad con una nutrida agenda

Avanza la nueva escuela técnica de Malargüe: módulos listos y edificio principal en construcción

Para aliviar el bolsillo de sus jubilados, Ciudad de Mendoza brinda beneficios y explica cómo obtenerlos

Dos vuelcos en la ruta San Rafael-Malargüe en una misma jornada

Maratón Santa Rosa: Carlos Becerra y Rocío Olguin brillaron en el Desafío Ñacuñán Terra Trail 2025

General Alvear celebró el Día del Niño con una gran "Fábrica de la Alegría"

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

Por Sitio Andino Economía