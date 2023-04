Conociendo al candidato: Abel Freidemberg por Cambia Mendoza

Esta es la segunda oportunidad que el galeno busca alcanzar la intendencia de San Rafael. El precandidato dió algunos detalles frente a las cámaras del noticiero de Canal 6 Telesur: "Este es un camino que empecé a recorrerlo en el 2018, aunque vengo trabajando cerca de Alfredo Cornejo desde findes el 2015. Hoy más que nuca estoy convencido y asumo esta responsabilidad, pensando no solo en el domingo que viene, sino en liderar a este gran equipo que me acompaña y que no tengo ninguna duda a partir del 10 de diciembre comenzaremos a conducir los destinos de un nuevo San Rafael, de una nueva etapa que pretendo integrar en forma equitativa con todos los barrios del departamento".