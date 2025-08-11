Concurso artístico infantil en Tupungato: el legado de San Martín vuelve a cobrar vida

Las Direcciones de Cultura y Educación del municipio de Tupungato, junto a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco, invitan a chicos y chicas del departamento a participar de este certamen que este 2025 llega con una propuesta especial: conmemorar los 200 años de las doce Máximas que José de San Martín escribió para su hija Mercedes, destacando valores y principios que siguen iluminando a generaciones.
Cada participante podrá elegir una, varias o todas las Máximas para representarlas con creatividad y técnica libre, respetando únicamente el formato de hoja A4.
Técnica y formato libre (acuarelas, lápices de colores, acrílicos, materiales reciclados, etc.) en hoja tamaño A4
Una sola obra por autor
Breve descripción de la obra
Datos del participante y de un adulto responsable (nombre, DNI, domicilio y teléfono)
Recepción de obras
Oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de Julio 175) de lunes a viernes de 8 a 14h
Hasta el 20 de agosto, en el mismo horario de oficina
Premios y jurado
Un jurado evaluará y elegirá primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, además de menciones especiales.
Los resultados se anunciarán en las redes oficiales de la Municipalidad y los finalistas serán notificados telefónicamente.
Este concurso es más que una competencia artística: es una invitación a que familias, docentes y alumnos mantengan viva la figura del General San Martín, plasmando en papel ideales que, 200 años después, siguen marcando el camino hacia una sociedad justa y libre.