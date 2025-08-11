Iluminando generaciones

Concurso artístico infantil en Tupungato: el legado de San Martín vuelve a cobrar vida

El municipio de Tupungato y la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco convocan a niños a participar con obras inspiradas en las 12 Máximas del Libertador.

Concurso para niños en Tupungato

Concurso para niños en Tupungato

Por Sitio Andino Departamentales

Las Direcciones de Cultura y Educación del municipio de Tupungato, junto a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco, invitan a chicos y chicas del departamento a participar de este certamen que este 2025 llega con una propuesta especial: conmemorar los 200 años de las doce Máximas que José de San Martín escribió para su hija Mercedes, destacando valores y principios que siguen iluminando a generaciones.

Cada participante podrá elegir una, varias o todas las Máximas para representarlas con creatividad y técnica libre, respetando únicamente el formato de hoja A4.

Lee además
La docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil fue apartada de su cargo
Tupungato

La docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil fue apartada de su cargo
Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Categorías del concurso en Tupungato

  • Categoría 1: 6 a 9 años
  • Categoría 2: 10 a 12 años

Requisitos

  • Título de la obra
  • Técnica y formato libre (acuarelas, lápices de colores, acrílicos, materiales reciclados, etc.) en hoja tamaño A4
  • Una sola obra por autor
  • Breve descripción de la obra
  • Datos del participante y de un adulto responsable (nombre, DNI, domicilio y teléfono)

Recepción de obras

Oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de Julio 175) de lunes a viernes de 8 a 14h

Hasta el 20 de agosto, en el mismo horario de oficina

image

Premios y jurado

Un jurado evaluará y elegirá primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, además de menciones especiales.

Los resultados se anunciarán en las redes oficiales de la Municipalidad y los finalistas serán notificados telefónicamente.

Este concurso es más que una competencia artística: es una invitación a que familias, docentes y alumnos mantengan viva la figura del General San Martín, plasmando en papel ideales que, 200 años después, siguen marcando el camino hacia una sociedad justa y libre.

Temas
Seguí leyendo

El Paseo Artesanal Tupungato vuelve con más impulso y creatividad

El duro relato del caso Luca en Tupungato: "Estuvo dormido 36 horas y luego en shock"

Tupungato ejecuta mejoras clave de asfalto y drenaje en una calle estratégica

Vecinos y productores de Tupungato alertan por el estado del Arroyo El Molino

General Alvear celebró el Día del Niño con una gran "Fábrica de la Alegría"

Alta demanda y cuidados extremos: así es producir pistachos en San Rafael

"Hepatitis, no puedo esperar": campaña de concientización y controles en General Alvear

Maipú municipio apuesta al comercio local con sorteo y actividades por el Día del Niño

LO QUE SE LEE AHORA
La Municipalidad de Mendoza lidera por cuarto año consecutivo.
Por cuarto año consecutivo

La Municipalidad de Mendoza vuelve a liderar el ranking nacional de apertura de datos

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit. 
Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Te Puede Interesar

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor video
Minería

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Por Sitio Andino Economía
Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo

Por Sitio Andino Sociedad
Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?
Aumentos

Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?

Por Marcelo López Álvarez