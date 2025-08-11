Concurso artístico infantil en Tupungato: el legado de San Martín vuelve a cobrar vida

Las Direcciones de Cultura y Educación del municipio de Tupungato , junto a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco , invitan a chicos y chicas del departamento a participar de este certamen que este 2025 llega con una propuesta especial: conmemorar los 200 años de las doce Máximas que José de San Martín escribió para su hija Mercedes , destacando valores y principios que siguen iluminando a generaciones.

Cada participante podrá elegir una, varias o todas las Máximas para representarlas con creatividad y técnica libre, respetando únicamente el formato de hoja A4.

Tupungato Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Tupungato La docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil fue apartada de su cargo

Recepción de obras

Oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de Julio 175) de lunes a viernes de 8 a 14h

Hasta el 20 de agosto, en el mismo horario de oficina

image

Premios y jurado

Un jurado evaluará y elegirá primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, además de menciones especiales.

Los resultados se anunciarán en las redes oficiales de la Municipalidad y los finalistas serán notificados telefónicamente.

Este concurso es más que una competencia artística: es una invitación a que familias, docentes y alumnos mantengan viva la figura del General San Martín, plasmando en papel ideales que, 200 años después, siguen marcando el camino hacia una sociedad justa y libre.