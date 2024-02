Ciudad de Mendoza presentó sus candidatas en la Peña Vendimial

Luego llegó el turno de Laureano Busse, músico y productor oriundo de San Carlos, que deleitó a la gente con música propia y del cancionero popular.

unnamed (1).jpg

La velada también contó con la destreza de Federico Sosa, campeón nacional de malambo, que fue acompañado luego por los ex campeones Marcos Vázquez y a Sebastián Sayago. Se sumó el Lautaro Silva, campeón en Cosquín, en un cuádruple zapateo despertó los aplausos sostenidos y la exaltación del público.

Casi al finalizar la jornada hizo su despliegue de talento el ballet joven de la municipalidad. Y por último, también subió al escenario el ensamble de La Rienda, que abrió su presentación con un pequeño zapateo seguido de su potente música.

unnamed (3).jpg

La agenda de Vendimia

Las candidatas al cetro capitalino hicieron su presentación en la Peña y se animaron a bailar un vals con integrantes de los ballets municipales. Las representantes de cada distrito de la Ciudad llevan algunos días de una nutrida agenda de capacitaciones y actividades destinadas a la formación como embajadoras de la Capital Internacional del Vino, entre las cuales se destacó la Peña Vendimial.

"Estoy muy contento de ver que esto sucede aquí en la Ciudad. Veo a la gente disfrutando, disfrutando de artistas mendocinos de distintos lugares de la provincia, y me da mucha alegría porque hemos buscado que esta peña sea federal, además de ser una peña especial de la presentación de las candidatas a reina o a representante vendimial de la Ciudad de Mendoza", señaló el intendente Ulpiano Suarez.

unnamed (4).jpg

El jefe comunal fue más allá al reconocer su intención de participar como bailarín de folclore.

“Me pidieron que bailara, porque en algún evento me vieron bailar una chacarera, pero ha faltado práctica. Me comprometo a practicar esta semana, y con la representante vendimial de la Ciudad, por ahí me animo a bailar alguna danza en la agenda nacional”, sostuvo un entusiasmado Suarez.