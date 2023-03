Bragagnolo inició las sesiones del HCD ante vecinos de Luján

“Gestión innovadora, eficiente y cercana”, otro eje en donde Bragagnolo resaltó la inversión que lleva adelante el municipio con la incorporación de nuevas unidades motoras, particularmente en el enorme equipo de pavimentación propio, siendo el único municipio de la provincia con esta calidad de maquinaria, llegando a realizar tareas de otras reparticiones públicas como los son Vialidad Provincial y Vialidad Nacional. “Gracias este equipamiento y a los empleados municipales, desarrollamos el Plan de Asfalto más grande de la historia de Luján, logrando asfaltar 1.140 nuevas cuadras y realizamos el mantenimiento de 1.500 cuadras más”, afirmó el Jefe Comunal.

El Intendente también se detuvo en su eje medular como lo es la “Revolución del Espacio Público”, donde destacó “la construcción del segundo parque verde más grande de Mendoza, el Parque Urbano Luján, donde hoy ya se ejecuta la segunda etapa, logrando cuadruplicar el espacio público de 3,7m2 a 12,5m2 por habitante. Y en donde recuperamos y transformamos más de 24 espacios públicos de Luján, entre ellos plazas, paseos y parques. Sumado a que también, forestamos y sembramos 200.000m2 de espacio verde y replantamos más de 10.000 árboles”.

“Yo vine acá a hacerme cargo de los problemas. A darle solución a los problemas de los lujaninos. Porque no me da lo mismo. Pero sobre todo, porque no es lo mismo hacer las cosas que bien, que no hacerlas No es lo mismo improvisar, que planificar en equipo, y llegar a alcanzar hoy casi el 90% del plan de gestión con 400 proyectos que nos propusimos llevar adelante desde el 2019. Esto no es común en el sector público y lo hicimos.” enfatizó enérgicamente Bragagnolo

Por último remarcó “falta mucho, pero este es el camino de la transformación de Luján de Cuyo para siempre. Y mi compromiso es ese, seguir por el camino en el que venimos, mejorando el espacio público, con un gobierno municipal ágil y liviano, con el foco puesto en los vecinos, en la igualdad de oportunidades y en el crecimiento económico. Quiero invitarlos a creer y ver que las cosas se pueden hacer bien”.