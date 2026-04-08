8 de abril de 2026
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Astroturismo en Mendoza: llega "Constelaciones de Otoño" en el Gran Hotel Potrerillos

La propuesta de astroturismo combina astronomía, gastronomía y naturaleza en un entorno de montaña, con traslado incluido desde la Ciudad.

Astroturismo en el Hotel Potrerillos.

Astroturismo en el Hotel Potrerillos.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a vivir una experiencia diferente durante abril con la propuesta de astroturismo “Constelaciones de Otoño”, una actividad que combinará naturaleza, astronomía y gastronomía en un entorno único de montaña.

El evento se desarrollará el sábado 18 de abril a las 17:30, en el Gran Hotel Potrerillos, un espacio emblemático que ofrece un escenario ideal para la contemplación del cielo.

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Una experiencia bajo el cielo de otoño

La propuesta está pensada tanto para vecinos como para turistas que deseen disfrutar del firmamento en un entorno de baja contaminación lumínica, lo que permite una mejor observación de las constelaciones.

Durante la actividad se realizarán observaciones astronómicas guiadas, donde los participantes podrán descubrir las formaciones características de esta época del año.

Gastronomía y paisaje en plena montaña

Además de la experiencia astronómica, el evento incluirá una propuesta gastronómica con sabores locales. El menú contempla sándwiches de carne con papas, agua mineral y una copa de vino, con opciones adaptadas para personas celíacas y alternativas vegetarianas.

La idea es complementar la experiencia con una propuesta sensorial que combine la gastronomía con el paisaje cordillerano.

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Qué incluye la actividad de astroturismo

La experiencia tendrá una duración estimada de siete horas e incluye traslado desde la Ciudad de Mendoza, propuesta gastronómica, bebidas y la actividad de observación astronómica. El punto de encuentro será la Plaza Independencia (sector escudo).

Recomendaciones y cómo participar

Desde la organización recomiendan asistir con abrigo, llevar al menos un litro de agua, mantita o colchoneta para mayor comodidad, repelente de insectos y equipo de mate.

Las entradas pueden adquirirse de manera online, mientras que para consultas se encuentra disponible el WhatsApp 261 5949985 y el correo [email protected].

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