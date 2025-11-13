13 de noviembre de 2025
Alvear Oeste refuerza tareas de limpieza y ya vive la previa de sus festejos

Ajustan el cronograma de recolección de basura y ultiman detalles para el acto del 3 de diciembre y el Festival de la Empanada.

Tareas de limpieza en la Plaza Belgrano de Alvear Oeste.

Tareas de limpieza en la Plaza Belgrano de Alvear Oeste.

Por Sitio Andino Departamentales

La delegada Jimena García informó que se están realizando operativos de limpieza en Alvear Oeste, especialmente en la Plaza Manuel Belgrano del departamento de General Alvear, con tareas de limpieza de cunetas, adoquines y poda de plantas y rosas. Estas acciones se coordinan con el nuevo cronograma de recolección de basura, que se realiza los lunes, miércoles y viernes, permitiendo aprovechar los martes y jueves para trabajos más profundos.

García destacó la colaboración de los vecinos, quienes han respetado los nuevos horarios, y subrayó la importancia de mantener la plaza limpia, un espacio muy concurrido por familias.

Además, adelantó los preparativos por el aniversario del distrito, que se celebrará el 3 de diciembre con un acto protocolar, y el Festival de la Empanada, el 7 de diciembre, con artistas locales y el grupo folclórico La Rienda.

Tareas de limpieza en la Plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste

