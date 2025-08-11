Productores del sur provincial

Alta demanda y cuidados extremos: así es producir pistachos en San Rafael

En medio de la creciente demanda en cafés, pastelerías y heladerías, pequeños productores locales cuentan cómo es cultivar este fruto en el sur mendocino.

Plantación de pistachos en San Rafael: alto demanda.

Por Sitio Andino Departamentales

El consumo de pistachos está en auge tras la moda instalada en cafés, pastelería y heladerías del país. Si bien se trata de un fruto poco frecuente en la zona en cuanto a producción, hay pequeños productores que trabajan el pistacho y venden en la provincia. Es el caso de Luisa y su familia que se dedican a cultivar y sembrar y comercializar pistachos en Colonia Bombal y Tabanera en San Rafael. Explicaron que ya no cuentan con stock debido al auge en la demanda, y que es complejo el cuidado que la planta necesita.

image

Rodrigo Ruiz, productor de "Finca Eduardo", se refirió a la producción del pistacho en el sur provincial: "Esta plantación de pistachos es una de las más viejas que hay en San Rafael, tienen casi 20 años las plantas. Generalmente, tras la plantación hay que esperar entre seis o siete años para que den los primeros frutos, ocho como para que tanga algo y cerca de los diez para que la producción entre a sustentar los gastos de la plantación. No es para ansiosos y se debe respetar el proceso de espera. El producto siempre es poco y nosotros somos pequeños productores"

Además, Ruiz agregó: "Esta finca tenía perales y frutales, pasó a la ciruela cuando se empezó a generar mercado para esta fruta y hace 20 años tras una charla familiar decidimos apostar por el pistacho, lo compramos en una finca de Mendoza, que estaban aprendiendo, no teníamos idea de nada, nos dijeron que acá sería muy difícil en este suelo, pero finalmente la plantación está".

Plantación de pistachos en San Rafael: cultivo y consumo

