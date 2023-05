Alquilar en San Rafael: precios elevados y una gran demanda

Canal 6 Telesur salió a a calle a consultarle a los habitantes de San Rafael la opinión respecto a los alquileres en el departamento, aquí algunas de las repuestas: "Nosotros como adultos jóvenes no vamos a poder acceder a una casa y dependeremos mucho de lo que nos dejen nuestros padres". Personas con vivienda propia emitieron su opinión sobre el tema: "Los jóvenes no van a poder llegar a tener su casa propia porqué no laburan, la gente no quiere laburar, acá todos se compran el auto que ahorar para una casa y gastan fortuna en los alquileres".