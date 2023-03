Vendimia 2023 tendrá en escena a una figura del Teatro Colón

-Tenés una trayectoria destacadísima, has bailado en todo el mundo y has ganado concursos en todo el mundo

-Sí, la verdad que Dios fue muy bueno conmigo…

-¿Conocés la Vendimia?

-Es la primera vez que vengo. Nunca estuve como espectador y menos como artista. Estos días estuve ensayando con todos mis colegas compañeros en la Vendimia y me quedé impactado: tantos bailarines, ahí en escena, tanta gente trabajando todos al unísono, es impactante. Y la dimensión del escenario es descomunal. La vez que bailé con una gran cantidad de artistas (me refiero en cantidad de bailarines), fue en “Zorba, el griego” en Luna Park… Eran ciento y pico de bailarines y yo estaba anonadado… Pero 700 bailarines es algo increíble.

-¿Cómo llegas a hacer parte de “Juglares de Vendimia”?

-Por una invitación de Sara Verón (productora ejecutiva). El año pasado estuve como jurado en un concurso en San Luis, nos conocimos y me dijo si quería participar de la fiesta, en el caso que su equipo ganara. Cuando eso sucedió, me llamó y me invitó formalmente. Le dije que si quería participar, que me interesaba. Bailé en Cosquín y me parece que esta es otra de las grandes fiestas populares que tenemos. Estar es todo un orgullo.

-¿El Colón te permitió estar acá?

-Sí porque nuestras funciones generalmente empiezan en abril. Estamos preparando “El lago de los cisnes” y por suerte mi director Mario Galizzi me dio el permiso y la autorización para poder venir y participar de la Vendimia. He venido muchas veces al Teatro Independencia (debe ser el lugar del interior del país donde más he bailado) y, además, me encanta el vino. La verdad es que me encanta estar acá.

-¿Cómo llegás a la danza clásica?

-Por mi madre que era profesora de danza. Primero pensé que era un mandato y no me costó mucho pero fue más de joven que decidí meterme de lleno en el mundo de la danza. Estudié en el Liceo Militar General Belgrano -en Santa Fe- y ahí me doy cuenta de que yo era libre a través de la danza, bailando. A partir de ahí (como decimos los artistas) me picó el bichito y no paré más.

Acá podés escuchar la charla completa con Edgardo Trabalón: