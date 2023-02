Sara Verón, la mujer que ordena todo en la Vendimia 2023

El productor ejecutivo es uno de los máximos responsables de un equipo de trabajo. Es el encargado de asegurarse que el equipo cumpla con la planificación previa para evitar contratiempos, retrasos, perdida de dinero, etc. Un buen productor es alguien resolutivo, que buscar soluciones con rapidez y celeridad. Y en la Vendimia 2023 ese lugar está reservado para Sara Verón , una mujer que tiene amplísima experiencia en lides vendimiales.

-Es eso... estar muy atenta. Me llaman todos: el director, la directora de coreografía, la directora de actores, la guionista, el director de audiovisual y yo tengo que tratar de solucionar sus pedidos. Además, soy la que tiene el trato con el staff del Estado y ahí es donde tengo la mayor cantidad de llamadas…

-¿Cuántas veces has hecho este trabajo anteriormente?

-En el 2012,2014 y 2016 con Alejandro Grigor como director y después he hecho producciones ejecutivas de Vendimias departamentales sobre todo en Las Heras y Lavalle.

-Ya venís con un entrenamiento importante.

-Sí, pero distinto porque los departamentos es muy fácil trabajar. Por ejemplo, Lavalle es un lugar soñado para trabajar por las condiciones que te brinda el municipio, porque no hay tanta traba. Presentás los proyectos y tal como vos lo presentas, la Municipalidad se pone codo a codo con vos para para lograrlo.

-¿Y cómo es la Vendimia Nacional?

-Muy importante porque hay mucha más cantidad de cosas comprometidas. Es complejo. Pero este año yo pensé que iba a ser mucho más difícil producir por todo lo que nos está pasando con la pos pandemia, la crisis y demás; y la verdad que el equipo que formó Cultura junto con supervisores nos han facilitado bastante las cosas… más allá de que siempre hay una pelea o un tire y afloje sobre todo por recursos y demás; pero, si no, no sería una Vendimia. Quiero decir que está siendo un trabajo en equipo muy bonito.

-¿Cómo ves a los artistas?

-Con un enorme compromiso. Ama ese espacio y la verdad es que hay una paz y una cuestión tan armónica en cada espacio que es muy bonito.

-¿Desde cuándo está “Juglares de Vendimia” en tu cabeza?

-Con Franco venimos trabajando como equipo nuevo desde hace 4 o 5 años. Nunca repetimos la misma propuesta; es decir, nos presentamos, no nos eligen y renovamos la propuesta para el otro año. “Juglares de Vendimia” comenzó el año pasado, cuando terminó la fiesta nacional. Nos sentamos a trabajar, a ver qué salía porque había muchos temas que Franco quería abordar. Fueron muchas reuniones, muchos vinos tomados, muchas cenas hasta que apareció el juglar. Se trabajó mucho hasta que le encontramos el sentido a que a que estos juglares cobrarán vida.

-Sos una reconocida dirigente dentro de la danza mendocina. Sin dudas la mayor cantidad de artistas que tiene la Vendimia son los danzantes ¿Es más fácil el trato para vos?

-Conozco el espíritu, el ambiente y todo. Pero en realidad me es más fácil por el hecho de que trabajo en Vendimia desde que pude empezar, a los 18 años. Solo en la del 2004 no estuve. Pero siempre estuve involucrada dentro del trabajo artístico. Creo que conozco el trabajo que se hace en cada rincón de las áreas de Vendimia y, por ahí, se me hace un poco más fácil de llegar o más fácil de comprender y de aportar y de ayudar a que cada área funcione bien.

-¿Cuántos artistas tiene “Juglares de Vendimia”?

-En el teatro griego habrá 750 artistas y hay 350 artistas que están en diferentes eventos oficiales. Esos 750 son bailarines, actores e invitados.

Acá podés escuchar la charla completa: