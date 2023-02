"En Juglares de Vendimia defenderemos el rol de la mujer"

-Soy de Las Heras y trabajo en Lavalle. Soy un amante natural de este género Vendimia porque soy bailarín. Hago Vendimias desde los 15 años, siempre bailando folclore pero fui hasta acomodador en las gradas o sea que he pasado por todos los estados de la fiesta: estuve como bailarín monitor, coreógrafo y coreógrafo general.

-¿Y siempre quisiste dirigirla?

-Siempre tuve este sueño. Desde que empecé a bailar por primera vez me ponía a conversar en los descansos, siempre miraba, veía como se movía el equipo, veía la dimensión de eso. Y me dije “algún día –ojalá- pueda hacerlo”. Hasta que se dio.

Director y directora de coreografía Franco Aguero Paula Verón "Vamos a defender el rol de la mujer y porque en esta propuesta es muy fuerte ese rol" dijo Franco Agüero. Foto: Cristian Lozano

-¿Cómo llegás al equipo?

-Siempre fui coreógrafo general y de ahí conozco a Sara Verón, que ha estado en la producción general. Junto a ella trabajamos para otros equipos. En el año 2018 me dieron la oportunidad de dirigir la Vendimia de Lavalle así que a la primera persona que llamé fue a Sara en la producción. Entre los dos fuimos formando el equipo que hoy nos acompaña; se ha ido nutriendo de muchas personas.

-Y así se arriba a la Vendimia 2023…

-Llevamos cinco años haciendo el intento para la Vendimia nacional hasta que se dio. Fuimos conociendo gente muy talentosa que pudo sumar su granito de arena a este equipo hasta que se logró. Después del quinto intento, se pudo lograr.

-¿Es muy difícil dirigir una Vendimia?

-Sí, sí, cambia mucho. Es un rol muy muy difícil, muy de impacto, con mucha gente involucrada y un trabajo de muchos meses. Es algo totalmente diferente.

-¿Cuándo nació “Juglares de Vendimia”?

-Con Jorgelina Flores (guionista) hicimos un trabajo en conjunto. Arrancamos desde cero y como creo en el proceso creativo de equipo, así se fue construyendo. No trabajamos desde un guion preestablecido sino lo que hicimos entre todos, en la misma mesa.

-Sos un nombre nuevo para la Vendimia central. En el proceso competiste con directores históricos. Ahora que estás al frente de todo, ¿sentís presión?

-Un poco sí… sinceramente sí. Pero respetamos muchísimo el trabajo de los demás equipos que son muy valorables. Siempre decimos que no hay fiestas feas: siempre hay fiestas para diferentes gustos nada más. Todas las fiestas son buenas, todos los trabajos son buenos, todos tienen equipos de profesionales y, sobre todo, directores con trayectoria. Entonces creo que me tengo que trasladar un poco a la primera vez de cada uno de ellos, cuando hicieron su primera fiesta. Ellos también tuvieron su primera vez en el Frank Romero Day. Por ahí va mi manera de pensar y tengo el apoyo de casi todos los directores, de la mayoría que se han podido comunicar conmigo. Eso también me da tranquilidad. Es una caricia al alma poder recibir sus mensajes.

-¿Cuál será la marca “Franco Agüero” en la Vendimia?

-Lo vamos a ver después del sábado de la fiesta. Ahí vamos a ver cuál es la marca. Si te puedo adelantar que nosotros nos basamos mucho en el recurso humano, tratamos de generar el impacto desde el artista. Esperemos que nos salga.

-¿Cómo será “Juglares de Vendimia”?

-Una fiesta basada en los actores porque es bastante teatral. Va a haber un actor y una actriz principal. Vamos a defender el rol de la mujer y porque en esta propuesta es muy fuerte ese rol. Además, van a estar presentes los juglares, los van a sentir. Va a ser muy importante el rol de los juglares todo dentro del hilo argumental.

