Vendimia 2023: la reina de Santa Rosa y el plan para transformar su comuna

"No tanto desde la presión, sino todo lo contrario porque lo vivo con orgullo. Si ven en mis redes sociales, el video que publiqué en la coronación, lo miro con una emoción, admiración y amor profundo. Sucede que en Santa Rosa todos nos conocemos y tenemos esos vínculos más cercanos, por eso nos da orgullo como ella nos ha representado. Tampoco imaginé llegar hasta este momentos y menos que ella me hubiese entregado el traspaso de los atributos", remarcó la reina de Santa Rosa , derribando cada comentario sobre una gran presión al tener que suceder a la actual reina provincial.

Diana Quiroga, reina departamental de Santa Rosa, vendimia 2023 Foto: Miguel Bertoluce

Cada vez falta menos para el Acto Central en el Frank Romero Day y la representante de los santarrosinos declaró que está ansiosa para que llegue cuanto antes la Fiesta Máxima de la provincia. "Soy muy ansiosa y me encanta todo lo que estamos viviendo. Estoy contando los días y con las demás chicas nos decimos ´ya falta poco para nuestra convivencia´. Estas experiencias se viven una vez en la vida y la verdad que amo tanto Vendimia que no lo puedo creer, que estoy representando a nuestro departamento y soy una bendecida por esto. Cada lugar que voy y visito vendimias departamentales, me se todo lo que sucederá y me emociono. La paso muy bien y destaco el esfuerzo que hace cada comuna en sus fiestas departamentales", sostuvo Diana Quiroga.