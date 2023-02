Vendimia 2023: la reina de Rivadavia y la enseñanza que aprendió de los productores

REINA RIVADAVIA.jpg

"Han sufrido las inclemencias climatológicas. He charlado con los vecinos y me manifestaron que lo importante es seguir de pie en busca de la esperanza porque después de la tormenta siempre sale el sol. Creo que esta gente me ha enseñado mucho en este último tiempo y me apoyaron de una manera única al sentir su cariño, cuando se hicieron presente el día de mi fiesta. Incluso habían vecinos que eran apáticos a la fiesta, pero al recibir mi visita cambiaron su opinión", recalcó Sofía Fernández, quien se coronó en la fiesta "Sueños de la Tierra".