Vendimia 2023: la reina de Lujan de Cuyo y su proyecto que une a las escuelas y la viticultura

"Unas de las causas, se debe a que primero realicé mi carrera profesional en una facultad y esperé eso para poder vivir la experiencia. Disfruté mi etapa de la universidad y me recibí en tiempo y forma, creo que las cosas se van dando por algo. Se debe a que también quería estar en aula y quizás, en ese tiempo, si me metía al reinado, me hubiese desviado de mi camino", destacó la joven que representó a Carrodilla en su fiesta departamental.