Vendimia 2023: la reina de Guaymallén pone sobre la mesa el nuevo rol de las representantes vendimiales

A pesar de los cuestionamientos que tuvo la fiesta departamental de Guaymallén, Mercery recalcó aspectos positivos de la metodología que se tomó al momento la elección de la reina departamental. "Premiaron las cualidades de cada persona y no recayeron en la apariencia física. Al ver como se dieron las cosas, el hecho de que no mostraran nuestros rostros y que pudieran considerar nuestras cualidades, me pareció super importante a destacar. Porque se valoró la esencia de cada personas antes que su apariencia física", destacó.