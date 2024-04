Consejos simples para ahorrar energía en tu hogar

Otro ejemplo para ahorrar energía, si tenemos un cargador de teléfono enchufado y no estamos cargando nada la afectación es poca. Pero todo suma .

Todos aquellos artefactos que poseen luces y control remoto cuando no se usan y están en stand by (luz prendida) como los televisores, están siempre a la espera de una señal y por tal motivo están consumiendo energía. Por eso, es importante desenchufar todos los artefactos que no están en uso.

En relación a las heladeras, hay que tener una precaución primordial: los burletes de las puertas tienen que estar en condiciones porque la heladera es un elemento que trabaja día y noche y mantiene una determinada temperatura y si no logramos que sea lo suficientemente hermética funciona más tiempo de lo que debería funcionar.

heladera.jpg Revisar los burletes de la heladera para cuidar la energía.

Climatización eficiente

Mantener climatizado solo los ambiente que usas.

Instalar burletes en puertas y ventanas para que no se filtre aire frío del exterior.

Colocar cortinas, aleros o toldos en las ventanas para reducir el gasto de energía de los ambientes.

Mantener y limpiar los sistemas de calefacción

Aprovechar los rayos del sol para absorber el calor.

Aire acondicionado

Fijar la temperatura del aire acondicionado en 22°C para un consumo equilibrado. En la noche apagarlo o, si no es posible, baja la temperatura algunos grados respecto al día.

Por cada grado más (calor) sube el consumo energético entre un 7% y 8%.

Caloventores

Son los dispositivos menos eficientes, su uso debe ser moderado debido a su elevado consumo eléctrico para calefaccionar un ambiente, consumen el doble de un aire acondicionado.

Lavar y planchar

Si vas a lavar y/o planchar hacerlo en lo posible en horas de baja demanda, de mañana y antes de las 11hs, y juntar la mayor cantidad de ropa.

Evitar desperdicios de calor secando la ropa con la plancha, graduar el termostato de acuerdo al tipo de tejido y desconectarla antes de concluir la tarea para aprovechar el calor remanente.

Si vas a lavar poca ropa, utilizar los programas económicos y, siempre que se pueda, lavar con programas de agua fría. Usar la cantidad correcta de jabón para no tener que realizar más de un enjuague.

Usar correctamente los electrodomésticos y/o artefactos eléctricos

Desenchufar aquellos artefactos eléctricos que permanecen conectados a la red sin estar encendidos (equipos de música, televisores, hornos de microondas, decodificadores de televisión, consolas de video juegos, cargadores de celular etc.) ya que estarás consumiendo electricidad de todas formas. Ese consumo se denomina “energía en espera”. Procurar hacerlo, especialmente, antes de ir a dormir.

Apagar la computadora cuando termines de usarla, una PC en modo de espera equivale hasta un 70% de su consumo en modo encendido.

Iluminación

Evitar dejar las luces encendidas si no las utilizas y aprovechar la luz natural al máximo.

Mantener limpios los focos. La tierra acumulada disminuye la intensidad lumínica en un 50%.

Heladera

Asegurar que la puerta de la heladera y freezer cierre bien. Cambiar el burlete si está roto. Abrirla sólo cuando sea necesario y por el menor tiempo posible. Enfriar completamente las comidas antes de colocarlas en la heladera. Si se trata de una heladera con congelador, tener la precaución de descongelarla regularmente. El sobreconsumo comienza cuando la caja de hielo llega a un espesor de 5 mm.

Revisar las instalaciones

Es recomendable hacerlo periódicamente para verificar el estado de conservación y funcionamiento de las instalaciones. De esta forma, evitarás fugas internas de electricidad y posibles accidentes.

Etiqueta de Eficiencia Energética