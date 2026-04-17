Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de abril Foto: Archivo

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 17 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan películas y series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

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Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que continúan enfrentando numerosos desafíos personales, con la búsqueda de una nueva masculinidad como telón de fondo. Desde divorcios hasta una peculiar comunidad forman parte del nuevo caos.

Embed - Machos Alfa 5 | Tráiler oficial | Netflix España

2. El swing perfecto (Documental)

En su nueva temporada, este documental revela el detrás de escena de las vidas e historias de los mejores golfistas profesionales, en medio de una competencia en la que hay mucho en juego.

Las películas que se estrenan el 17 de abril

1. Compañeras de cuarto (Comedia)

Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivoagresiva.

Comedia - Netflix 2026 La película es protagonizada por Sadie Sandler, hija del comediante Adam Sandler. Foto: web

2. Una historia de gorilas contada por David Attenborough (Documental)

El experimentado naturalista David Attenborough narra la historia de un sorprendente grupo de gorilas, desde su primer encuentro en la década de los setenta hasta la actualidad.

3. 180 (Thriller)

Un inesperado incidente deja a su hijo en un estado crítico, por lo que un enfurecido padre queda atrapado en un torbellino de emociones y un oscuro camino hacia la venganza.