Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de abril

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 16 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Qué ver este 16 de abril en Netflix
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad,se incorporaron soloseries. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano.
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2. Ronaldinho(Documental)
De joven prodigio a ícono deportivo global. Esta serie presenta la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho Gaúcho.
3. Diente de león (Animación)
Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane son dos miembros del "Departamento de Despedida de la Federación de Ángeles de Japón", encargados de buscar almas que no pueden pasar al más allá debido a arrepentimientos persistentes y ayudarlas a partir hacia la otra vida.