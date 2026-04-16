16 de abril de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de abril

Netflix actualiza su catálogo este 16 de abril con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de abril

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de abril

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 16 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 16 de abril en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporaron solo series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

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Las series que se estrenan el 16 de abril

1. Bronca: Temporada 2 (Comedia)

Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano.

Embed - Bronca: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

2. Ronaldinho (Documental)

De joven prodigio a ícono deportivo global. Esta serie presenta la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho Gaúcho.

Ronaldinho - Netflix - 2026
El documental cuenta con la participaci&oacute;n especial de Messi.

El documental cuenta con la participación especial de Messi.

3. Diente de león (Animación)

Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane son dos miembros del "Departamento de Despedida de la Federación de Ángeles de Japón", encargados de buscar almas que no pueden pasar al más allá debido a arrepentimientos persistentes y ayudarlas a partir hacia la otra vida.

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