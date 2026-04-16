Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de abril

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 16 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporaron solo series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

El fenómeno de El Eternauta no termina: lo que se sabe de su continuidad

El documental oculto en Netflix que hoy es tendencia por un caso siniestro

Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano.

Embed - Bronca: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

2. Ronaldinho (Documental)

De joven prodigio a ícono deportivo global. Esta serie presenta la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho Gaúcho.

Ronaldinho - Netflix - 2026 El documental cuenta con la participación especial de Messi. Foto: Netflix

3. Diente de león (Animación)

Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane son dos miembros del "Departamento de Despedida de la Federación de Ángeles de Japón", encargados de buscar almas que no pueden pasar al más allá debido a arrepentimientos persistentes y ayudarlas a partir hacia la otra vida.