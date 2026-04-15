Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 15 de abril

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 15 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorpora una película y una serie . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Netflix la rompió con esta comedia inesperada: una historia absurda que ya es furor

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Tras un idílico romance, Camilia y Miguel viven una luna de miel de ensueño. Pero esto se convierte en una pesadilla cuando se hacen amigos de una misteriosa y adinerada pareja, mientras la muerte y la venganza los acechan.

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2. Sanar, cocinar, amar (Drama)

Para salvar el restaurante de su madre, Luka es una chef que tendrá que dejar su ambición por trabajar con el talentoso e inexperto Dennis. El único problema es que ella lo odia…

3. La ley de Lidia Poët - Temporada 3 (Drama)

En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios.

4. Alguien tiene que saber (Thriller)

Tras la desaparición de un adolescente, un detective y su equipo comenzarán una profunda investigación para llegar a la verdad y que conmociona a todo un país.

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Las películas que se estrenan el 15 de abril

1. La tostadora (Comedia)

Un hombre tacaño intenta recuperar una tostadora que regaló después de que una pareja cancelara su boda, pero sin quererlo se ve envuelto en un asesinato.