10 de abril de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de abril

Netflix actualiza su catálogo este 10 de abril con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de abril

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de abril

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 10 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 10 de abril en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorpora una película y una serie. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

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Las series que se estrenan el 10 de abril

Rabo de Peixe: temporada 2 (Drama)

Un cargamento de droga vuelve a alterar la vida de un grupo de jóvenes en esta nueva temporada. Tras el regreso Eduardo, el poder cambió de manos y las lealtades están más en juego, además de que el grupo deberá tomar decisiones extremas en una jugada final que podría costarles todo.

Netflix - Serie 2026
La nueva temporada contar&aacute; con seis cap&iacute;tulos.

La nueva temporada contará con seis capítulos.

Las películas que se estrenan el 10 de abril

Embestida (Acción)

Un devastador huracán golpea a un pueblo costero, desatando el caos y arrastrando consigo tiburones que invaden las calles inundadas. En medio de la destrucción, los habitantes deberán unirse para sobrevivir, enfrentando una carrera contrarreloj donde cada decisión puede ser la última.

Embed - Embestida | Tráiler oficial | Netflix

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