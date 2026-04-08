Primeros detalles oficiales de El Eternauta 2 en Netflix: las series y películas nacionales confirmadas Marcos Ludevid | Netflix

Por Luis Calizaya







Con una apuesta cada vez más fuerte por la producción local, Netflix reveló nuevos detalles sobre la segunda temporada de "El Eternauta" y anticipó un ambicioso paquete de contenidos argentinos que llegarán próximamente. La plataforma busca consolidar al país como uno de sus polos creativos clave en la región.

Embed Quisiera actuar en Netflix para que me atienda Fernanda. Los protagonistas de las series y películas hechas en Argentina que llegarán a la pantalla en 2026 y 2027 pasaron por el diván de la psicóloga de Envidiosa. Mirá cómo les fue. pic.twitter.com/R3wNQjyhJG — CheNetflix (@CheNetflix) April 7, 2026 El anuncio fue realizado por Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, entrevistado por el medio Deadline en medio de la inauguración de la nueva oficina de la compañía en Buenos Aires. La apertura responde a una estrategia de expansión que apunta a fortalecer la producción regional y acompañar el crecimiento del catálogo argentino, que ha demostrado impacto tanto a nivel local como internacional.

Qué se sabe de El Eternauta: hay planes para más temporadas Uno de los proyectos más esperados es la temporada 2 de "El Eternauta", la serie dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. La historia, basada en la icónica obra de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López, sigue a Juan Salvo y a un grupo de sobrevivientes tras una nevada mortal que arrasa con gran parte de la población.

Según detalló Ramos, la nueva entrega se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, con especial foco en la conceptualización técnica y los efectos visuales. “La ambición ha alcanzado un nuevo nivel ”, aseguró, al tiempo que remarcó que el proyecto será más grande en escala, presupuesto y complejidad narrativa.

Aunque todavía no hay fecha confirmada de rodaje ni estreno, la plataforma proyecta su lanzamiento hacia 2027. Además, no se descarta una tercera temporada, pese a que inicialmente la historia estaba pensada para cerrarse en dos partes. El desafío, explicaron desde la producción, será mantener la fidelidad al material original sin perder ritmo ni profundidad en la adaptación. Producciones argentinas que llegan a Netflix en 2027 Como parte de esta expansión, la plataforma también adelantó una serie de nuevos proyectos nacionales que se sumarán a su catálogo el próximo año: Series y ficción Crimen Desorganizado : sigue a un grupo de ladrones de bancos que descubre que el verdadero problema comienza después del golpe.

: sigue a un grupo de ladrones de bancos que descubre que el verdadero problema comienza después del golpe. El futuro es nuestro : adaptación de una obra de Philip K. Dick con una mirada futurista.

: adaptación de una obra de con una mirada futurista. Serie sin título de Sebastián Borensztein sobre un cantante de tango engañado para viajar a la Alemania nazi.

sobre un cantante de tango engañado para viajar a la Alemania nazi. Tiempo al tiempo : historia romántica con viajes temporales.

: historia romántica con viajes temporales. En el barro ( temporada 3) y Envidiosa (temporada 4 y última): producciones que continúan dentro del catálogo. Películas Un buen terapeuta : protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti , sobre un psicoanalista que cruza límites con sus pacientes.

: protagonizada por , sobre un psicoanalista que cruza límites con sus pacientes. Felicidades : comedia basada en la exitosa obra teatral , con Adrián Suar y Griselda Siciliani .

: , con y . Thriller político sin título dirigido por Santiago Mitre. Documentales Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo : repasa la historia del arquero de la selección argentina.

: repasa la historia del arquero de la selección argentina. Documental sobre Fito Páez , que sigue su vida artística durante más de un año.

, que sigue su vida artística durante más de un año. Perfecta: La voz de Silvina Luna: reconstrucción de la vida y el caso de la modelo y actriz. Netflix - Mafalda Animación Serie animada de Mafalda, dirigida por Juan José Campanella, con estreno previsto para 2027.