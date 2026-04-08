8 de abril de 2026
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Primeros detalles oficiales de El Eternauta 2 en Netflix: las series y películas nacionales confirmadas

La serie argentina empieza a mostrar los primeros avances de su segunda temporada y su proyección en la plataforma, en medio de nuevas producciones que se avecinan.

Primeros detalles oficiales de El Eternauta 2 en Netflix: las series y películas nacionales confirmadas

Primeros detalles oficiales de El Eternauta 2 en Netflix: las series y películas nacionales confirmadas

Marcos Ludevid | Netflix
 Por Luis Calizaya

Con una apuesta cada vez más fuerte por la producción local, Netflix reveló nuevos detalles sobre la segunda temporada de "El Eternauta" y anticipó un ambicioso paquete de contenidos argentinos que llegarán próximamente. La plataforma busca consolidar al país como uno de sus polos creativos clave en la región.

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El anuncio fue realizado por Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, entrevistado por el medio Deadline en medio de la inauguración de la nueva oficina de la compañía en Buenos Aires. La apertura responde a una estrategia de expansión que apunta a fortalecer la producción regional y acompañar el crecimiento del catálogo argentino, que ha demostrado impacto tanto a nivel local como internacional.

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Qué se sabe de El Eternauta: hay planes para más temporadas

Uno de los proyectos más esperados es la temporada 2 de "El Eternauta", la serie dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. La historia, basada en la icónica obra de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López, sigue a Juan Salvo y a un grupo de sobrevivientes tras una nevada mortal que arrasa con gran parte de la población.

Según detalló Ramos, la nueva entrega se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, con especial foco en la conceptualización técnica y los efectos visuales. “La ambición ha alcanzado un nuevo nivel ”, aseguró, al tiempo que remarcó que el proyecto será más grande en escala, presupuesto y complejidad narrativa.

Aunque todavía no hay fecha confirmada de rodaje ni estreno, la plataforma proyecta su lanzamiento hacia 2027. Además, no se descarta una tercera temporada, pese a que inicialmente la historia estaba pensada para cerrarse en dos partes. El desafío, explicaron desde la producción, será mantener la fidelidad al material original sin perder ritmo ni profundidad en la adaptación.

Producciones argentinas que llegan a Netflix en 2027

Como parte de esta expansión, la plataforma también adelantó una serie de nuevos proyectos nacionales que se sumarán a su catálogo el próximo año:

Series y ficción

  • Crimen Desorganizado: sigue a un grupo de ladrones de bancos que descubre que el verdadero problema comienza después del golpe.
  • El futuro es nuestro: adaptación de una obra de Philip K. Dick con una mirada futurista.
  • Serie sin título de Sebastián Borensztein sobre un cantante de tango engañado para viajar a la Alemania nazi.
  • Tiempo al tiempo: historia romántica con viajes temporales.
  • En el barro ( temporada 3) y Envidiosa (temporada 4 y última): producciones que continúan dentro del catálogo.

Películas

  • Un buen terapeuta: protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, sobre un psicoanalista que cruza límites con sus pacientes.
  • Felicidades: comedia basada en la exitosa obra teatral, con Adrián Suar y Griselda Siciliani.
  • Thriller político sin título dirigido por Santiago Mitre.

Documentales

  • Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo: repasa la historia del arquero de la selección argentina.
  • Documental sobre Fito Páez, que sigue su vida artística durante más de un año.
  • Perfecta: La voz de Silvina Luna: reconstrucción de la vida y el caso de la modelo y actriz.
Netflix - Mafalda

Animación

  • Serie animada de Mafalda, dirigida por Juan José Campanella, con estreno previsto para 2027.
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