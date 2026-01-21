Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es Foto: Captura

Por Luis Calizaya







Netflix confirmó la adaptación cinematográfica de 'Felicidad', la aclamada obra teatral que ahora dará el salto a la pantalla con una producción hecha en Argentina. Dirigida por Álex de la Iglesia, la película estará protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani y contará con la participación de un actor mendocino que integra un elenco de primer nivel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix) Netflix: de qué trata 'Felicidad' La historia se centra en un hombre que decide organizar un festejo de cumpleaños para intentar salvar su matrimonio. Lo que parece una noche pensada al detalle pronto se desmorona cuando una serie de secretos, tensiones y mentiras salen a la luz. La irrupción de un médium termina de romper el clima y convierte la celebración en una experiencia tan caótica como reveladora, dentro de una casa que parece tener voluntad propia.

El detrás de escena: quién es el mendocino que es parte de la película El proyecto marca el inicio de rodaje de una nueva película argentina producida por Preludio para Netflix y supone la primera colaboración local de Álex de la Iglesia con la plataforma. Además de Suar y Siciliani, el elenco incluye a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto. Entre ellos se destaca Mike Amigorena, actor nacido en Maipú con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Sobre el espíritu de la obra, Álex de la Iglesia explicó que no le interesa la felicidad como objetivo final, sino como conflicto. “Felicidad gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor. Ese es el lenguaje más honesto que conozco”, señaló el director, quien celebró trabajar con un elenco que entiende “la verdad que se esconde en el caos ”.

Por su parte, Adrián Suar destacó la importancia del proyecto para la industria local. “Contar con un director como Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un lujo enorme. Volver a trabajar con Griselda y reunir a un elenco tan talentoso me llena de orgullo.”, expresó el actor y productor. El primer adelanto de 'Felicidad' en Netflix Embed - Nueva película de Adrián Suar y Griselda Siciliani | Próximamente en Netflix