21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es

Con Adrián Suar y Griselda Siciliani como protagonistas, muy pronto se estrenará una película de comedia romántica cargada de humor.

Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es

Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es

Foto: Captura
Por Luis Calizaya

Netflix confirmó la adaptación cinematográfica de 'Felicidad', la aclamada obra teatral que ahora dará el salto a la pantalla con una producción hecha en Argentina. Dirigida por Álex de la Iglesia, la película estará protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani y contará con la participación de un actor mendocino que integra un elenco de primer nivel.

Embed

Netflix: de qué trata 'Felicidad'

La historia se centra en un hombre que decide organizar un festejo de cumpleaños para intentar salvar su matrimonio. Lo que parece una noche pensada al detalle pronto se desmorona cuando una serie de secretos, tensiones y mentiras salen a la luz. La irrupción de un médium termina de romper el clima y convierte la celebración en una experiencia tan caótica como reveladora, dentro de una casa que parece tener voluntad propia.

Lee además
Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real video
Streaming

Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real
Netflix anuncia Kennedy: fecha, reparto y todo lo que sabemos sobre la serie
Streaming

Netflix anuncia 'Kennedy': fecha, reparto y todo lo que sabemos sobre la serie

El detrás de escena: quién es el mendocino que es parte de la película

El proyecto marca el inicio de rodaje de una nueva película argentina producida por Preludio para Netflix y supone la primera colaboración local de Álex de la Iglesia con la plataforma. Además de Suar y Siciliani, el elenco incluye a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto. Entre ellos se destaca Mike Amigorena, actor nacido en Maipú con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Sobre el espíritu de la obra, Álex de la Iglesia explicó que no le interesa la felicidad como objetivo final, sino como conflicto. “Felicidad gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor. Ese es el lenguaje más honesto que conozco”, señaló el director, quien celebró trabajar con un elenco que entiende “la verdad que se esconde en el caos ”.

Por su parte, Adrián Suar destacó la importancia del proyecto para la industria local. “Contar con un director como Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un lujo enorme. Volver a trabajar con Griselda y reunir a un elenco tan talentoso me llena de orgullo.”, expresó el actor y productor.

El primer adelanto de 'Felicidad' en Netflix

Embed - Nueva película de Adrián Suar y Griselda Siciliani | Próximamente en Netflix

Temas
Seguí leyendo

Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero

Tras 'Refugio Atómico', Joaquín Furriel regresa a Netflix con una película impactante

¿Mejor que 'El botín' de Netflix? Así es la película criminal que está oculta en Disney+

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 17 de enero

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero

Netflix va por todo con una serie de tres episodios: ¿Agatha Christie tendrá más temporadas?

LO QUE SE LEE AHORA
Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real video
Streaming

Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real

Las Más Leídas

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Unidad Fiscal Malargüe.
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

El niño de 12 años asesinado en el enfrentamiento con la policía.
Violencia urbana

Un menor de 12 años murió durante un tiroteo entre la policía y ocupantes de un auto en fuga