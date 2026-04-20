El impactante nombre de la serie del hijo de Pablo Escobar

La esperada serie titulada "Dear killer nannies: criado por sicarios" ya genera una fuerte expectativa en las plataformas de streaming de toda Latinoamérica. Este proyecto, que cuenta con la participación directa del hijo del capo, busca alejarse de la glorificación del crimen para centrarse en un proceso de redención personal sumamente necesario.

Sebastián Marroquín, nombre que adoptó Juan Pablo tras exiliarse en Argentina, es el cocreador de esta ficción junto a Sebastián Ortega. La trama se sumerge en su niñez en Medellín , donde los lujos convivían con la custodia permanente de mercenarios armados.

Casi nadie la vio en Netflix y tiene dos temporadas adictivas: de qué se trata

A diferencia de otras producciones sobre Pablo Escobar , esta obra no pretende romantizar la delincuencia . El objetivo principal de Marroquín es dejar un mensaje claro a los jóvenes: el camino del narcotráfico es una historia que no se debe repetir bajo ningún concepto.

La ficción cuenta con ocho episodios que retratan la soledad y la incertidumbre de un niño atrapado en un mundo de violencia cotidiana. John Leguizamo es el encargado de interpretar al líder del cartel , cumpliendo un viejo anhelo actoral de personificar al colombiano.

El elenco se completa con grandes nombres y fue filmada íntegramente en Colombia, aprovechando los incentivos locales para la industria audiovisual. La narrativa se apoya en los recuerdos traumáticos de "Juampi", ofreciendo una perspectiva que hasta ahora nadie conocía detalladamente.

Detalles clave de la producción:

Título oficial: Dear Killer Nannies: criado por sicarios.

Dear Killer Nannies: criado por sicarios. Plataforma: Se estrena a través de Disney+ en Latinoamérica.

Se estrena a través de Disney+ en Latinoamérica. Protagonistas: John Leguizamo como Pablo y Janer Villareal como Juan Pablo adolescente.

John Leguizamo como Pablo y Janer Villareal como Juan Pablo adolescente. Showrunner: El argentino Sebastián Ortega (Underground Producciones).

El argentino Sebastián Ortega (Underground Producciones). Episodios: La primera temporada consta de ocho capítulos dramáticos.

La primera temporada consta de ocho capítulos dramáticos. Enfoque: Se define como una historia de redención y toma de conciencia.

Pablo Escobar y su hijo Juan Pablo Escobar junto a su padre Pablo Escobar Foto: Editorial Planeta

El camino de redención del hijo de Pablo Escobar

Tras la muerte de su padre en 1993, Marroquín logró reconstruir su vida lejos del crimen, convirtiéndose en arquitecto y escritor. Esta serie es el resultado de años de procesar situaciones violentas que marcaron su crecimiento en las llamadas "jaulas de oro".

La propuesta ya fue presentada con éxito en festivales internacionales y promete ser uno de los estrenos más vistos del año. Es una oportunidad para entender, desde adentro, las terribles consecuencias que el narcotráfico deja en las familias y en la sociedad entera.