Duró una sola temporada: Netflix canceló una de las series más vistas de 2025

De forma inesperada, Netflix realizó un anuncio que tomó por sorpresa a muchos, tras la cancelación de la serie western ' Los abandonados '. Si bien obtuvo buenos números durante su primer mes de estreno, en diciembre de 2025 , no fueron suficientes para garantizar su continuidad y la historia queda, por ahora, con un final cargado de incógnitas.

Una vez más, la N roja sacudió a sus suscriptores con la cancelación de una de sus series más comentadas. Al igual que ocurrió con ' Reclutas ', esta vez fue el turno de la ficción protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson , una decisión tomada tras analizar el informe semestral “ Lo que vimos durante la segunda mitad de 2025 ”.

Streaming Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es

Según los números oficiales correspondientes al período julio-diciembre del año pasado, la cancelación se explica por las 19,8 millones de visualizaciones que la serie alcanzó en sus primeros 28 días , luego de su estreno global el 4 de diciembre .

Si bien logró mantenerse durante dos semanas en el Top 10 de las series en inglés más vistas , su rendimiento perdió fuerza rápidamente. Tras salir del ranking, sumó apenas 4,8 millones de visualizaciones adicionales en los 17 días siguientes .

A esto se sumaron otros factores que influyeron en la decisión: el elevado presupuesto de producción, una recepción crítica dividida y la salida anticipada de su creador, Kurt Sutter, antes del cierre del rodaje. Además, parte del elenco principal ya se encuentra comprometido con otros proyectos.

De qué trata Los abandonados y por qué deja un final abierto

Ambientada en Oregón en 1850, la serie retrata los años de expansión en Estados Unidos a través del conflicto entre familias rurales que ven amenazado su modo de vida. Dos clanes enfrentados, liderados por Fiona Nolan (Headey) y Constance Van Ness (Gillian Anderson), se ven forzados a unir fuerzas frente a un poder ambicioso y corrupto que busca expropiar sus tierras.

El eje del conflicto se dispara cuando Willem Van Ness, hijo de Constance, agrede brutalmente a Dahlia, una protegida de Fiona. La reacción de los Nolan culmina con la muerte de Willem, un hecho que Fiona intenta ocultar, pero que marca el inicio de una guerra entre ambas facciones, atravesada por alianzas inestables, venganzas y traiciones.

Netflix - Los Abandonados (1) Un final abierto sin respuestas: quién sobrevivió al incendio. Foto: Netflix Tudum

El desenlace muestra el rescate del cuerpo de Willem, la tortura de Dahlia por parte de la familia Van Ness y la represalia de Fiona, que prende fuego de manera intencional a la mansión rival. En medio de las llamas, se produce el enfrentamiento final entre Fiona y Constance y, en la última imagen, una silueta emerge del incendio, sugiriendo la supervivencia de una de ellas.

Ese cierre dejó a muchos espectadores preguntándose quién logró salir con vida, una incógnita pensada para una segunda temporada que, finalmente, Netflix decidió no continuar.

Reparto de la serie

Lena Headey: Fiona Nolan

Fiona Nolan Gillian Anderson: Constance Van Ness

Constance Van Ness Nick Robinson: Elias Teller

Elias Teller Diana Silvers: Dahlia Teller

Dahlia Teller Aisling Franciosi: Trisha Van Ness

Trisha Van Ness Lucas Till: Garret Van Ness

Garret Van Ness Lamar Johnson: Albert Mason

Albert Mason Natalia del Riego: Lilla Belle

Tráiler oficial de 'Los Abandonados'