22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

Duró una sola temporada: Netflix canceló una de las series más vistas de 2025

A pesar de haber registrado casi 20 millones de visitas en su primer mes de estreno, esta serie dramática se despedirá con un final abierto.

Duró una sola temporada: Netflix canceló una de las series más vistas de 2025

Duró una sola temporada: Netflix canceló una de las series más vistas de 2025

Foto: Netflix Tudum
 Por Luis Calizaya

De forma inesperada, Netflix realizó un anuncio que tomó por sorpresa a muchos, tras la cancelación de la serie western 'Los abandonados'. Si bien obtuvo buenos números durante su primer mes de estreno, en diciembre de 2025, no fueron suficientes para garantizar su continuidad y la historia queda, por ahora, con un final cargado de incógnitas.

Por qué Los abandonados no tendrá temporada 2: la respuesta de Netflix

Una vez más, la N roja sacudió a sus suscriptores con la cancelación de una de sus series más comentadas. Al igual que ocurrió con 'Reclutas', esta vez fue el turno de la ficción protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, una decisión tomada tras analizar el informe semestralLo que vimos durante la segunda mitad de 2025”.

Lee además
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de enero video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de enero
Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es video
Streaming

Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es
Serie - Netflix
Sorpresa en Netflix: no habrá temporada 2 de 'Los abandonados'.

Sorpresa en Netflix: no habrá temporada 2 de 'Los abandonados'.

Según los números oficiales correspondientes al período julio-diciembre del año pasado, la cancelación se explica por las 19,8 millones de visualizaciones que la serie alcanzó en sus primeros 28 días, luego de su estreno global el 4 de diciembre.

Si bien logró mantenerse durante dos semanas en el Top 10 de las series en inglés más vistas, su rendimiento perdió fuerza rápidamente. Tras salir del ranking, sumó apenas 4,8 millones de visualizaciones adicionales en los 17 días siguientes.

A esto se sumaron otros factores que influyeron en la decisión: el elevado presupuesto de producción, una recepción crítica dividida y la salida anticipada de su creador, Kurt Sutter, antes del cierre del rodaje. Además, parte del elenco principal ya se encuentra comprometido con otros proyectos.

De qué trata Los abandonados y por qué deja un final abierto

Ambientada en Oregón en 1850, la serie retrata los años de expansión en Estados Unidos a través del conflicto entre familias rurales que ven amenazado su modo de vida. Dos clanes enfrentados, liderados por Fiona Nolan (Headey) y Constance Van Ness (Gillian Anderson), se ven forzados a unir fuerzas frente a un poder ambicioso y corrupto que busca expropiar sus tierras.

El eje del conflicto se dispara cuando Willem Van Ness, hijo de Constance, agrede brutalmente a Dahlia, una protegida de Fiona. La reacción de los Nolan culmina con la muerte de Willem, un hecho que Fiona intenta ocultar, pero que marca el inicio de una guerra entre ambas facciones, atravesada por alianzas inestables, venganzas y traiciones.

Netflix - Los Abandonados (1)
Un final abierto sin respuestas: quién sobrevivió al incendio.

Un final abierto sin respuestas: quién sobrevivió al incendio.

El desenlace muestra el rescate del cuerpo de Willem, la tortura de Dahlia por parte de la familia Van Ness y la represalia de Fiona, que prende fuego de manera intencional a la mansión rival. En medio de las llamas, se produce el enfrentamiento final entre Fiona y Constance y, en la última imagen, una silueta emerge del incendio, sugiriendo la supervivencia de una de ellas.

Ese cierre dejó a muchos espectadores preguntándose quién logró salir con vida, una incógnita pensada para una segunda temporada que, finalmente, Netflix decidió no continuar.

Reparto de la serie

  • Lena Headey: Fiona Nolan
  • Gillian Anderson: Constance Van Ness
  • Nick Robinson: Elias Teller
  • Diana Silvers: Dahlia Teller
  • Aisling Franciosi: Trisha Van Ness
  • Lucas Till: Garret Van Ness
  • Lamar Johnson: Albert Mason
  • Natalia del Riego: Lilla Belle

Tráiler oficial de 'Los Abandonados'

Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real

Netflix anuncia 'Kennedy': fecha, reparto y todo lo que sabemos sobre la serie

Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero

Tras 'Refugio Atómico', Joaquín Furriel regresa a Netflix con una película impactante

¿Mejor que 'El botín' de Netflix? Así es la película criminal que está oculta en Disney+

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 17 de enero

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

LO QUE SE LEE AHORA
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de enero video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de enero

Las Más Leídas

Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país
AHORROS

Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Un festejo que terminó en tragedia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341

Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia
Violencia armada

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei
Alarma en Suiza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei