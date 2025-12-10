10 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

¿Serie renovada o cancelada? El futuro de 'Los abandonados' en Netflix

La serie llegó a Netflix y rápidamente se volvió un éxito. Su final dejó todo abierto y los fans ya piden una segunda temporada.

¿Serie renovada o cancelada? El futuro de Los abandonados en Netflix

¿Serie renovada o cancelada? El futuro de 'Los abandonados' en Netflix

 Por Luis Calizaya

Netflix sigue apostando a producciones que atrapan en poco tiempo, y 'Los abandonados' es una prueba clara de ello. La serie western, con tensión, personajes potentes y un elenco de peso, logró instalarse en la conversación pública y conquistar a quienes disfrutan de historias de frontera, ambición y resistencia.

La primera temporada, disponible desde principios de diciembre, cuenta con siete episodios atrapantes y el protagónico de Lena Headey, recordada por su papel de Cersei Lannister en Game of Thrones.

Lee además
Así luce la serie de Moria Casán en Netflix: cómo será y cuándo podría estrenarse
Streaming

Así luce la serie de Moria Casán en Netflix: cómo será y cuándo podría estrenarse
Avatar y Lupin regresan a Netflix: cuándo se estrenan las series
Streaming

'Avatar' y 'Lupin' regresan a Netflix: cuándo se estrenan las series
Serie - Netflix (1)
La serie est&aacute; disponible desde el 4 de diciembre en Netflix.

La serie está disponible desde el 4 de diciembre en Netflix.

Netflix: de qué trata 'Los abandonados'

Ambientada en Oregón en 1850, la serie explora los años de expansión norteamericana a través del conflicto entre familias rurales que ven amenazado su modo de vida. Dos clanes opuestos, liderados por Fiona Nolan (Headey) y Constance Van Ness (Gillian Anderson), se ven obligados a unir fuerzas ante un poder ambicioso y corrupto que intenta expropiarles las tierras.

Entre la supervivencia, la búsqueda de justicia y la defensa de la identidad, la historia avanza entre alianzas forzadas, traiciones y decisiones que marcarán el futuro de toda la región.

Qué posibilidades hay de una segunda temporada

Aunque Netflix aún no confirmó una segunda temporada, el final de la primera entrega dejó abierta la puerta para continuar la historia. Persisten interrogantes sobre el destino de Fiona y Constance, además de la lucha por el territorio, que podrían desarrollarse en nuevos episodios.

La plataforma suele evaluar la reacción del público antes de renovar una serie. Por ahora, y dado el buen desempeño en visualizaciones, es probable que la confirmación llegue en los próximos días. Si obtiene luz verde, la nueva temporada del western podría estrenarse a fines de 2026 o comienzos de 2027.

Reparto de la serie

  • Lena Headey: Fiona Nolan
  • Gillian Anderson: Constance Van Ness
  • Nick Robinson: Elias Teller
  • Diana Silvers: Dahlia Teller
  • Aisling Franciosi: Trisha Van Ness
  • Lucas Till: Garret Van Ness
  • Lamar Johnson: Albert Mason
  • Natalia del Riego: Lilla Belle
Serie - Netflix
'Los abandonados' tiene chances de ser renovada a una 2&deg; temporada.&nbsp;

'Los abandonados' tiene chances de ser renovada a una 2° temporada.

Películas y programas de televisión (series) con Lena Headey

  • Series:

1. Game of Thrones (HBO)

La serie sigue la disputa entre distintas casas nobles por el control del Trono de Hierro en los Siete Reinos, mientras fuerzas sobrenaturales se acercan desde el norte y una heredera exiliada reúne poder para reclamar lo que cree suyo. Intriga política, guerras y traiciones marcan el destino del reino.

2. Terminator: The Sarah Connor Chronicles (Fox)

La historia retoma el universo de Terminator y se centra en Sarah y su hijo John Connor mientras intentan escapar de Skynet antes de que la inteligencia artificial declare la guerra a la humanidad. Madre e hijo deben vivir en fuga constante, evitando a máquinas asesinas y tratando de cambiar el futuro.

3. Masters of the Universe: Revelation (Netflix – animada)

Ambientada en Eternia, la serie sigue el caos que se desata tras una batalla devastadora entre He-Man y Skeletor. Con la magia en peligro de desaparecer, un grupo de héroes intenta restaurar el equilibro del reino antes de que sea demasiado tarde.

  • Películas:

1. 300 (2006)

Inspirada en el cómic de Frank Miller, relata la épica resistencia de 300 guerreros espartanos frente al enorme ejército persa del rey Jerjes. La película combina estilo visual impactante y una narración centrada en el honor, la guerra y la libertad.

2. Dredd (2012)

En un futuro distópico donde los “Jueces” actúan como policía, jurado y verdugo, un agente veterano y su nueva aprendiz quedan atrapados en un gigantesco edificio controlado por una organización criminal. Para sobrevivir, deben abrirse paso piso por piso mientras el peligro crece.

3. The Purge (2013)

En un Estados Unidos futurista, el gobierno implanta una “Noche de la Purga”: 12 horas en las que todos los crímenes son legales. La historia sigue a una familia que intenta sobrevivir dentro de su casa luego de que un grupo violento los convierta en su objetivo.

Tráiler de 'Los Abandonados'

Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores

Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025

Qué películas y series que fueron furor en noviembre en Argentina

Qué películas y series se estrenan en Prime Video en diciembre

Animación para toda la familia: novedades en cine y streaming

La película de Russell Crowe que se convirtió en un clásico entre los amantes del vino

'Jay Kelly': el nuevo drama autoral de Netflix con Adam Sandler y George Clooney

LO QUE SE LEE AHORA
Avatar y Lupin regresan a Netflix: cuándo se estrenan las series
Streaming

'Avatar' y 'Lupin' regresan a Netflix: cuándo se estrenan las series

Las Más Leídas

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
histórico

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo y Di Césare condenado a 18 años de prisión
Posible fallo dividido

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Te Puede Interesar

La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza.
Ciclo lectivo 2025

La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.
Ocurrió por la noche

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

Por Celeste Funes
El Banco Central llamó a consulta para la creacion de una tasa especial para morosos
Crisi económica

Aumento de la deuda en créditos y recesión: El BCRA estudia una tasa especial para deudores

Por Marcelo López Álvarez