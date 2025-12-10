¿Serie renovada o cancelada? El futuro de 'Los abandonados' en Netflix

Netflix sigue apostando a producciones que atrapan en poco tiempo, y ' Los abandonados ' es una prueba clara de ello. La serie western , con tensión, personajes potentes y un elenco de peso, logró instalarse en la conversación pública y conquistar a quienes disfrutan de historias de frontera, ambición y resistencia .

La primera temporada, disponible desde principios de diciembre, cuenta con siete episodios atrapantes y el protagónico de Lena Headey , recordada por su papel de Cersei Lannister en Game of Thrones .

Ambientada en Oregón en 1850 , la serie explora los años de expansión norteamericana a través del conflicto entre familias rurales que ven amenazado su modo de vida. Dos clanes opuestos , liderados por Fiona Nolan ( Headey ) y Constance Van Ness ( Gillian Anderson ), se ven obligados a unir fuerzas ante un poder ambicioso y corrupto que intenta expropiarles las tierras.

La serie está disponible desde el 4 de diciembre en Netflix.

Entre la supervivencia, la búsqueda de justicia y la defensa de la identidad , la historia avanza entre alianzas forzadas, traiciones y decisiones que marcarán el futuro de toda la región.

Qué posibilidades hay de una segunda temporada

Aunque Netflix aún no confirmó una segunda temporada, el final de la primera entrega dejó abierta la puerta para continuar la historia. Persisten interrogantes sobre el destino de Fiona y Constance, además de la lucha por el territorio, que podrían desarrollarse en nuevos episodios.

La plataforma suele evaluar la reacción del público antes de renovar una serie. Por ahora, y dado el buen desempeño en visualizaciones, es probable que la confirmación llegue en los próximos días. Si obtiene luz verde, la nueva temporada del western podría estrenarse a fines de 2026 o comienzos de 2027.

Reparto de la serie

Lena Headey: Fiona Nolan

Fiona Nolan Gillian Anderson: Constance Van Ness

Constance Van Ness Nick Robinson: Elias Teller

Elias Teller Diana Silvers: Dahlia Teller

Dahlia Teller Aisling Franciosi: Trisha Van Ness

Trisha Van Ness Lucas Till: Garret Van Ness

Garret Van Ness Lamar Johnson: Albert Mason

Albert Mason Natalia del Riego: Lilla Belle

Serie - Netflix 'Los abandonados' tiene chances de ser renovada a una 2° temporada. Foto: web

Películas y programas de televisión (series) con Lena Headey

Series:

1. Game of Thrones (HBO)

La serie sigue la disputa entre distintas casas nobles por el control del Trono de Hierro en los Siete Reinos, mientras fuerzas sobrenaturales se acercan desde el norte y una heredera exiliada reúne poder para reclamar lo que cree suyo. Intriga política, guerras y traiciones marcan el destino del reino.

2. Terminator: The Sarah Connor Chronicles (Fox)

La historia retoma el universo de Terminator y se centra en Sarah y su hijo John Connor mientras intentan escapar de Skynet antes de que la inteligencia artificial declare la guerra a la humanidad. Madre e hijo deben vivir en fuga constante, evitando a máquinas asesinas y tratando de cambiar el futuro.

3. Masters of the Universe: Revelation (Netflix – animada)

Ambientada en Eternia, la serie sigue el caos que se desata tras una batalla devastadora entre He-Man y Skeletor. Con la magia en peligro de desaparecer, un grupo de héroes intenta restaurar el equilibro del reino antes de que sea demasiado tarde.

Películas:

1. 300 (2006)

Inspirada en el cómic de Frank Miller, relata la épica resistencia de 300 guerreros espartanos frente al enorme ejército persa del rey Jerjes. La película combina estilo visual impactante y una narración centrada en el honor, la guerra y la libertad.

2. Dredd (2012)

En un futuro distópico donde los “Jueces” actúan como policía, jurado y verdugo, un agente veterano y su nueva aprendiz quedan atrapados en un gigantesco edificio controlado por una organización criminal. Para sobrevivir, deben abrirse paso piso por piso mientras el peligro crece.

3. The Purge (2013)

En un Estados Unidos futurista, el gobierno implanta una “Noche de la Purga”: 12 horas en las que todos los crímenes son legales. La historia sigue a una familia que intenta sobrevivir dentro de su casa luego de que un grupo violento los convierta en su objetivo.

