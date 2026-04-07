Agenda Netflix: todos los estrenos del 7 al 10 de abril

Netflix renueva su programación en el cuarto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos . Entre el 7 y el 10 de abril la plataforma sumará series , películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes . Entre historias atrapantes, comedia y documentales , así llegan los estrenos del 7 al 10 de abril :

Abril llega con todo a Netflix: los estrenos que ya generan furor

El caso se adentra en la polémica partida entre el gran maestro Magnus Carlsen y el joven Hans Niemann, un enfrentamiento que desató acusaciones de trampas y teorías insólitas sobre dispositivos ocultos.

8 de abril:

Confía en mí: El falso profeta (Documental)

A lo largo de cuatro episodios, una experta en sectas y su esposo cineasta se infiltran en una comunidad polígama para investigar su funcionamiento interno. A medida que ganan la confianza del grupo, descubren secretos inquietantes sobre su líder, quien se presenta como heredero de un profeta encarcelado. La investigación los sumerge en un entorno de manipulación y peligro creciente.

Embed - Trust Me: The False Prophet | Official Trailer | Netflix

9 de abril:

Bandi (Drama)

Tras la muerte de su madre, once hermanos de entre 7 y 23 años deben mantenerse unidos para sobrevivir. Entre deudas, responsabilidades y decisiones límite, algunos consideran el camino del delito, mientras otros luchan por no cruzar esa línea. Una historia sobre la familia, la resiliencia y los dilemas morales.

Errores épicos (Comedia)

Dos hermanos torpes e ineficaces terminan trabajando para un gánster, pero su falta de habilidades los convierte en el dúo más caótico del crimen organizado. La serie apuesta por el humor absurdo en una historia donde cada misión es un desastre anunciado.

Comedia - Netflix La serie contará con 8 capítulos divertidos. Foto: web

18 rosas (Drama)

Rose sueña desde hace años con la celebración perfecta de sus 18. Sin embargo, sus planes cambian cuando conoce a Jordan. Ambos sellan un acuerdo: él la ayudará a cumplir su anhelado debut y ella lo acompañará en su intento por reconstruir el vínculo con su padre. Entre desafíos y emociones, nace una conexión que transformará sus vidas.

10 de abril:

Rabo de Peixe: temporada 2 (Drama)

Un cargamento de droga vuelve a alterar la vida de un grupo de jóvenes en esta nueva temporada. Tras el regreso Eduardo, el poder cambió de manos y las lealtades están más en juego, además de que el grupo deberá tomar decisiones extremas en una jugada final que podría costarles todo.

Embed - Rabo de Peixe | Tráiler Temporada 2 (ESPAÑOL)

Embestida (Acción)

Un devastador huracán golpea a un pueblo costero, desatando el caos y arrastrando consigo tiburones que invaden las calles inundadas. En medio de la destrucción, los habitantes deberán unirse para sobrevivir, enfrentando una carrera contrarreloj donde cada decisión puede ser la última.