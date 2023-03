Boda en Gran Hermano: se casarán Marcos, Nacho y Julieta.

Gran Hermano: Alfa se emocionó al ver su primer casting

El exconcursante de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago, se conmovió al ver su primer casting para ingresar al programa de Telefe. Durante el episodio del miércoles, el presentador Santiago del Moro compartió los castings de todos los participantes de la actual edición del programa.

Cuando llegó el turno de Alfa, no pudo contener las lágrimas desde el principio. En primer lugar, dijo: "Me dedico a ser feliz y a ser un caradura profesional". Luego, habló de una serie de situaciones traumáticas que había enfrentado en su vida y de cómo sería dentro de la casa.

"Alfa, ¿por qué te emocionaste al verte?", preguntó del Moro. "Porque este programa realmente cambió mi vida. Lo que dije en el casting fue lo que iba a hacer dentro de la casa. Iba a contar mi historia de vida para que todos lo supieran, tanto dentro como fuera de la casa", expresó.

Continuó: "Este programa cambió mi vida rotundamente. La convivencia con los demás participantes me cambió la vida. Aunque sigo siendo el mismo, siento que soy diferente". Luego concluyó diciendo: "Ver mi casting me hace darme cuenta de lo lejos que he llegado".

Del Moro también señaló que el programa estaba llegando a su fin y que había sido muy intenso. La final se llevará a cabo el lunes 27 de marzo y los finalistas son Marcos, Nacho y Julieta.