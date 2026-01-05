Argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos

El primer retrato de Nicolás Maduro, durante la audiencia en los tribunales de Nueva York.

La Justicia argentina avanzó con un pedido de extradición contra Nicolás Maduro , detenido actualmente en Estados Unidos , para que sea juzgado en el país por violaciones a los derechos humanos . La solicitud fue presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos .

El planteo se realizó en el marco de una causa en la que Maduro ya se encuentra imputado y con orden de captura internacional vigente , a partir de una denuncia presentada en 2024 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) .

Tras la detención de Maduro Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela: "Dolor por el secuestro de dos héroes"

Defensa de alto perfil Quién es el abogado de Nicolás Maduro y a qué otro detenido famoso defendió

La investigación se originó el año pasado, cuando el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) presentó una denuncia penal que logró frenar una visita que Maduro tenía prevista a Buenos Aires . En ese expediente, la Cámara Federal porteña ordenó en septiembre de 2024 la “inmediata detención” del entonces presidente venezolano y de Diosdado Cabello , por presuntas “graves violaciones a los derechos humanos” .

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales que lo acompañan a un tribunal federal.

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26

En aquel momento, el Foro también solicitó que se notificara la decisión judicial a Interpol , con el objetivo de activar una alerta roja internacional . La presentación fue firmada por Waldo Wolff , presidente del FADD y por entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Según argumentó la organización en un comunicado, las acciones judiciales se dirigieron contra “Nicolás Maduro y quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional”.

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26 (02) Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales que lo acompañan a un tribunal federal. Foto: XNY/Star Max - GC Images

El dictamen de Carlos Stornelli y el pedido de extradición de Nicolás Maduro

En su dictamen, Stornelli señaló que tomó estado público la detención de Maduro en territorio estadounidense, lo que reactivó el expediente abierto en la Argentina. El fiscal recordó que el exmandatario venezolano tiene una orden de detención vigente y un llamado a prestar declaración indagatoria.

En ese marco, calificó como “urgente” el inicio del procedimiento de extradición activa, con el objetivo de que Maduro sea sometido al proceso judicial argentino. De prosperar el pedido, se habilitaría la intervención de la Cancillería argentina y de las autoridades de Estados Unidos para avanzar en un eventual traslado.

Ahora será el juez Sebastián Ramos quien deberá resolver si hace lugar al planteo del fiscal y dispone el envío de un exhorto diplomático para solicitar formalmente la entrega de Maduro desde Estados Unidos a la Argentina.

La decisión se conoce en un contexto de fuerte tensión política e institucional en Venezuela, marcado por la detención del exmandatario y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, mientras se multiplican las repercusiones judiciales y diplomáticas en la región.