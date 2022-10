Zonal Cuyano: el mendocino Bombini no pegó una en San Luis

Después de haber quedado undécimo en los entrenamientos, Gaby tuvo una casi perfecta clasificación en la cual logró quedar en la segunda posición, lo cual hizo que partiera desde el primer cajón en su batería. Ya en la serie apareció un problema en el embrague que no le permitió defenderse como correspondía y finalmente culminó en el tercer lugar.

En la final partió desde el sexto puesto y persistiendo esa falla se las arregló para marchar en el quinto lugar, a la expectativa de avanzar algunos lugares y lograr un nuevo podio. Pero promediando la competencia, recibió un fortísimo golpe por parte de un rival que no solo lo dejó fuera de competencia, sino que además le produjo fuertes daños en su auto.

“El auto se mostró muy veloz durante todo el fin de semana, pero lamentablemente apareció esa falla en el embrague que nos impidió estar al máximo. En la final venía como podía, pero siempre pensando en ir para adelante. Hasta que llegó fuerte golpe que no solo me dañó mucho el auto sino que además me impidió lograr otro buen resultado a irme a Mendoza en un probable top cinco del campeonato. Rescato como positivo que el auto está muy bien y que en la próxima seguramente volveremos a pelear arriba”, manifestó el mendocino Gabriel Bombini.

El próximo desafío para Bombini en el Zonal Cuyano será el 5 y 6 de noviembre en San Martín, cuando se dispute la octava y penúltima fecha de la temporada.

Repasá todos los resultados del Zonal Cuyano haciendo click acá